Rapid Vienna-Inter in TV e in streaming

Questa sera, alle ore 18.55, all'Allianz Stadion di Vienna, andrà in scena l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019 tra il Rapid Vienna e l'Inter. Un match importante per la compagine nerazzurra che, dopo essere stata eliminata non senza rammarico in Champions League, vuol ben figurare in questa competizione per provare ad arrivare fino in fondo.

Rapid VIENNA INTER probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d'inizio della sfida di Europa League tra Rapid Vienna e Inter. Vigilia caratterizzata da un terremoto totale in casa nerazzurra. Revocata la fascia da capitano ad Icardi e assegnata ad Handanovic. Una scelta che ha spinto Icardi a rifiutare la convocazione in vista del match

Caso Icardi - l’Inter a Vienna per affrontare il Rapid : l’argentino si allena ad Appiano Gentile : La formazione nerazzurra si prepara al match di andata dei sedicesimi di finale, l’ex capitano invece si allena ad Appiano Gentile Il Caso Icardi continua a far discutere, condizionando le ultime ore precedenti al match di Europa League tra Rapid Vienna e Inter. Dopo la decisione della società nerazzurra di togliergli la fascia di capitano, l’argentino ha deciso di non volare con i compagni in Austria, preferendo saltare il ...

Inter - scelte di formazione obbligate per Spalletti contro il Rapid Vienna : Come riferisce Sky Sport , ci sarà Cedric a comporre la linea di difesa con de Vrij , Miranda e Asamoah , mentre Borja Valero giocherà in mediana accanto a Vecino . Lautaro Martinez sarà la punta, ...

Rapid Vienna-Inter oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : oggi giovedì 14 febbraio si gioca Rapid Vienna-Inter, andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I nerazzurri ricominciano la propria avventura in Europa dopo essere stati retrocessi dalla Champions League, il terzo posto nel girone alle spalle di Barcellona e Tottenham ha costretto i ragazzi di Luciano Spalletti a ripartire dalla seconda competizione continentale per importanza e ora l’obiettivo è quello di ...

Inter-Rapid Vienna - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : L’Inter affronterà il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i nerazzurri sono stati relativamente fortunati e hanno pescato la squadra austriaca che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Luciano Spalletti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si ...

Rapid Vienna-Inter - Europa League 2019 : i nerazzurri ricominciano il percorso europeo con una trasferta abbordabile per ipotecare gli ottavi : Sono passati poco più di due mesi dalla bruciante eliminazione dalla Champions dell’Inter maturata a causa del pareggio interno 1-1 con il PSV Eindhoven, ed ora è arrivato il momento per i nerazzurri di cominciare un nuovo percorso europeo, meno affascinante del precedente ma comunque molto importante e prestigioso. La squadra allenata da Luciano Spalletti esordisce giovedì sera in Europa League a Vienna per l’andata dei sedicesimi ...

Rapid Vienna-Inter conferenza Spalletti : “Icardi ha deciso di non venire” : Rapid VIENNA INTER conferenza Spalletti – “Siamo venuti a Vienna per tentare di fare risultato e vincere. Abbiamo una partita importantissima davanti, ci sono già passate davanti altre situazioni che non siamo riusciti a prendere: tutte le attenzioni adesso vanno alla partita”. Restare concentrati sulla trasferta valida per i 16esimi di finale di Europa League […] L'articolo Rapid Vienna-Inter conferenza Spalletti: ...

Inter - Icardi salta il Rapid Vienna. Ormai è rottura. E Spalletti : si è autoescluso| Tolta fascia di capitano : Intanto, la sorella di Icardi, Ivana, che non è in buoni rapporti con Wanda Nara, ha voluto commentare su Twitter l'accaduto con sarcasmo : «Cronaca di una morte annunciata. Povero fratello mio, ...

Rapid Vienna - Kuhbauer : "Icardi non c'è? Allora i favoriti siamo noi" : "Icardi non gioca? Allora adesso siamo noi i favoriti": Dietmar Kuhbauer, allenatore del Rapid Vienna, scherza durante la conferenza stampa della vigilia della sfida in casa con i nerazzurri in Europa ...