Non potendo essere più suo | non sarebbe stato di nessun' altra Così l' ex

Gli ideatori di Black Mirror : Bandersnatch : “Potendo tornare indietro - forse Non lo faremmo” : Quando Netflix ha rilasciato a sorpresa, alla fine del 2018, Black Mirror: Bandersnatch i fan della serie ideata da Charlie Brooker e Annabel Jones hanno gioito per la possibilità di una nuova storia, ma il pubblico in generale si è trovato di fronte a un prodotto piuttosto insolito: un film interattivo in cui lo spettatore stesso può decidere quale strada far intraprendere ai personaggi. Ambientato nel 1984, questo episodio speciale segue le ...