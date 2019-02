Nba | sconfitta per Golden State | bene i Clippers di Gallinari

Nba – LeBron James da record nel disastro Lakers : 32.000 in carriera e peggior sconfitta di sempre : LeBron James brilla nella notte disastrosa dei Lakers: 32.000 punti in carriera ma anche peggior sconfitta di sempre Caos in casa Lakers. Le trattative di mercato hanno sconvolto l’equilibrio della squadra, apparsa distratta e disunita nella batosta subita nella notte contro i Pacers. Con mezzo roster praticamente già ceduto, se i Pelicans dovessero accettare la trattativa monstre per Anthony Davis, non potrebbe che essere altrimenti. ...

Nba - risultati della notte : altra sconfitta Lakers contro Embiid - Westbrook guida OKC : Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers 105-121 In quella che potrebbe essere stata l'ultima partita senza LeBron James, i Los Angeles Lakers raccolgono l'undicesima sconfitta sulle 17 gare saltate dal ...

Nba 2019 - i risultati della notte (24 Gennaio) : ritorno con sconfitta per Belinelli a Philadelphia. Career high per James Harden : Sono dieci le partite della notte NBA. ritorno con sconfitta per Marco Belinelli a Philadelphia. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati sconfitti per 122-120 dai Sixers al termine di un match equilibrato e che si è deciso solamente nell’ultimo minuto. Gli Spurs sono stati avanti anche di otto punti a due minuti dalla fine, prima di subire la rimonta di Philadelphia: canestro di Simmons, tripla di Shamet e poi soprattutto il gioco da ...

Nba : brutta sconfitta per gli Spurs di Belinelli - a Houston non basta super Harden : Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive di San Antonio , che nonostante i 14 punti di Marco Belinelli , il migliore dei suoi,, va ko contro Memphis, 86-96,. Cade anche Houston con ...

Nba - Utah Jazz-Portland Trail Blazers 117-96 : tutto facile per Gobert&co. - Portland sconfitta nello Utah : Utah Jazz-Portland Trail Blazers 117-96 Gli Utah Jazz hanno deciso di onorare al meglio il loro ritorno sul parquet durante il giorno di Natale, a 20 anni esatti di distanza dall'ultimo Christmas Day ...

Nba 2019 - i risultati della notte (15 Dicembre) : Golden State vince in rimonta - sconfitta per Toronto. Successi di Denver e Milwaukee : Nove partite nella notte NBA. Soffrono tantissimo, rischiano di perdere, ma alla fine i Golden State Warriors si impongono 130-125 contro i Sacramento Kings. Un successo arrivato in rimonta, con i campioni in carica che recuperano dieci punti di svantaggio negli ultimi tre minuti della partita. Un successo che porta la firma dei Big Three di Golden State: Steph Curry chiude con 35 punti, Kevin Durant ne mette 33 e Klay Thompson chiude con 27 ...

Nba - risultati della notte : Dirk Nowitzki - debutto amaro con sconfitta; Orlando batte Chicago in Messico : Phoenix Suns-Dallas Mavericks 99-89 Non era questo il modo in cui Dirk Nowitzki si era probabilmente immaginato il suo esordio per la 21, e presumibilmente, ultima stagione della sua carriera NBA " ...

Nba – Notte fonda a Chicago - Bulls sotto di 56 punti contro i Celtics : è la peggior sconfitta della storia della franchigia : Duro ko per i Chicago Bulls nella Notte: la franchigia dell’Illinois sconfitta dai Celtics con 56 punti di distacco, è il margine più ampio della storia del team Sono lontani i tempi più gloriosi, nei quali Michael Jordan e i Chicago Bulls dominavano in ogni palazzetto. Sono lontani anche i tempi in cui un giovane Derrick Rose trascinava i ‘Tori’ ai Playoff e vinceva l’MVP. Ma queste non sono di certo attenuanti per ...

Nba : pesante sconfitta in casa per i Clippers di Gallinari - Rockets ko contro i Mavs : Sorprese in questa notte di Nba. I Clippers vengono sconfitti per 121-98 da Miami , Gallinari finisce in doppia doppia, 12 punti e 10 rimbalzi, ma con basse percentuali al tiro. Gli Hawks battono i ...