Napoli | De Laurentiis ufficializza l' addio | ' Hamsik è del Dalian'

Calciomercato Napoli - De Laurentiis annuncia : 'Hamsik è un giocatore del Dalian' : Marek Hamsik è un nuovo giocatore del Dalian. L'annuncio arriva via Twitter da Aurelio De Laurentiis . "L'accordo con il Dalian è stato raggiunto. Auguro a Marek di essere felice in Cina. Le porte del ...

Napoli - De Laurentiis ufficializza la cessione di Hamsik : “l’accordo con il Dalian è stato raggiunto” : Il presidente del Napoli ha ufficializzato la cessione del centrocampista slovacco al club cinese, augurandogli le migliori fortune Marek Hamsik non è più un giocatore del Napoli, Aurelio De Laurentiis lo ha comunicato con un tweet ufficiale apparso sul proprio profilo. Cafaro/LaPresse Il presidente del club azzurro ha prima annunciato la cessione ai microfoni dei cronisti presenti a Zurigo, per poi confermarla sui social. “Hamsik è ...

Serie A Napoli - dichiarazioni su Mazzoleni : multato De Laurentiis : Napoli - La FIGC ha comminato 14 mila euro di ammenda al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , per le dichiarazioni lesive rilasciate sull'arbitro Pier Silvio Mazzoleni prima della gara Inter -...

La Figc multa De Laurentiis e il Napoli per le frasi su Mazzoleni : A Kiss Kiss Napoli Ricordate le dichiarazioni di De Laurentiis su Mazzoleni a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia di Inter-Napoli? «Mi preoccupa, con noi è sempre stato cattivo ed anche non imparziale». Non solo Mazzoleni diventò protagonista di quella partita. Ma oggi al presidente del Napoli è arrivata la multa di 14mila euro per quelle dichiarazioni. Altri seimila euro per la SSC Napoli. multa comminata dalla Federcalcio per ...

Gazzetta : il Napoli di Ancelotti è anche nel low profile di De Laurentiis : Sobrietà vo’ cercando Oggi la Gazzetta dello Sport coglie un passaggio interessante della metamorfosi in atto nel Calcio Napoli. Il nuovo stile di Aurelio De Laurentiis è improntato alla sobrietà, al low profile, di solito estranei al suo modo di fare. Maurizio Nicita coglie e mette insieme i tradizionali tre indizi che fanno una prova. Ricorda l’umore del presidente sabato sera al Franchi al fischio finale dell’arbitro: fra ...

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis preparano la rivoluzione : Secondo la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis ed Ancelotti preparano la rivoluzione in casa Napoli : 'Se ci fate caso, mai finora ha espresso una frase critica nei confronti di Ancelotti o della squadra, nemmeno dopo le ...

Napoli - De Laurentiis : "Scudetto? La speranza resta - il campionato è lungo" : A margine della riunione avuta in Lega, Aurelio De Laurentiis ha lasciato intendere che il suo Napoli non si è per niente arreso, che crede nella possibilità di poter competere ancora per lo scudetto. ...

Napoli - De Laurentiis : 'Campionato lungo - le speranze scudetto non muoiono mai' : Aurelio De Laurentiis si dice "soddisfattissimo" del suo Napoli in campionato e, anche se la Juventus è in testa alla classifica con 11 punti di vantaggio, non considera chiuso il discorso scudetto. "...

De Laurentiis loda il suo Napoli : “soddisfattissimo - scudetto ancora aperto” : Napoli, Aurelio De Laurentiis è parso contento di quanto fatto dalla sua squadra sino ad ora, Ancelotti si tufferà adesso sull’Europa League Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è detto soddisfattissimo di come la squadra si sta districando in campionato e nelle coppe. “Speranze? Le speranze non muoiono mai, il campionato è lungo. Vedremo“, riporta l’Ansa. “L’Europa League? E’ un ...

Napoli - la maledizione della squadra di De Laurentiis : ecco perché non vince mai : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in occasione della presentazione del prossimo ritiro della squadra azzurra in Trentino, ha esternato tutta la propria frustrazione nei confronti dei tifosi partenopei: «Il campionato non è ancora finito, continueremo a lottare. Mi dispiace per i tifosi

Napoli - Hamsik-Cina trattativa riaperta. De Laurentiis tiene il punto : Fra i primi nel mondo del calcio italiano a intuire la potenzialità dei social, dal 2013 su twitter è stato un innovatore. Dal suo profilo, che conta oltre 640 mila follower, si è inventato anche le ...

Marek Hamsik - salta il trasferimento dal Napoli : la truffa cinese - come volevano fregare De Laurentiis : Il trasferimento di Marek Hamsik dal Napoli ai cinesi del Dalian è saltato. A comunicarlo è lo stesso club partenopeo che in un tweet ha spiegato: "di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamebnto della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedenteme

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis non credono alla rimonta alla Juventus : La Gazzetta dello Sport si focalizza sugli obiettivi che il Napoli si pone per questa stagione: 'Prima di tutto, gli obbiettivi da centrare. A prescindere da quanto, poi, avverrà a fine stagione. Nulla potrà distrarre ...

Napoli - DE LAURENTIIS : 'QUESTO SIGNIFICA ESSERE TIFOSI?'/ L'attacco : 'Vogliono solo vincere lo Scudetto ma..' : Aurelio De LAURENTIIS contro i tifosi del NAPOLI dopo il basso numero di spettatori al San Paolo per la gara contro la Sampdoria:'Vogliono solo vincere..'