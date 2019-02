tp24

: Le Egadi alla Bit di Milano. Bilancio positivo - Tp24it : Le Egadi alla Bit di Milano. Bilancio positivo - palermo24h : Le Egadi alla Bit di Milano. Bilancio positivo - LaNotiziaTP : #lanotiziatp: Grande successo alla Bit di Milano. Il Ministro Centinaio visita lo stand delle Isole Egadi -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) ... di rafforzamento del brand, a favore non sono dell'economia locale ma in generale quella di tutta la Regione Sicilia. Ecco perchè il Sindaco di Marsala, Giulia Adamo, vuole le quote dell'Airgest. '...