GINO PAOLI | MALORE PRIMA DEL CONCERTO Rinviato al 26 febbraio | ' Serve riposo'

GINO PAOLI ha avuto un malore : come sta adesso : malore per Gino Paoli: come sta ora il cantautore Queste ultime ore sono state particolarmente difficili per il popolare cantautore di canzoni straordinari come Sapore di sale. Cos’è successo? Gino Paoli ha avuto un malore. Difatti stasera l’artista si sarebbe dovuto esibire a un concerto in Aosta dedicato a Charles Aznavour, purtroppo però è saltato il tutto per l’improvviso problema di salute di Gino Paoli. come rivelato poco ...

GINO PAOLI malore : il cantante in ospedale - come sta ora : Gino Paoli malore: il cantante costretto a recarsi in ospedale a Genova Il cantante Gino Paoli è stato portato in ospedale per un malore. Doveva essere ospite durante un concerto ad Aosta che è stato per questo annullato. La serata, dedicata al cantautore francese Charles Aznavour, doveva tenersi il 14 febbraio e sarà recuperata il prossimo […] L'articolo Gino Paoli malore: il cantante in ospedale, come sta ora proviene da Gossip e Tv.

GINO PAOLI - concerto ad Aosta rinviato per motivi di salute : concerto rinviato per Gino Paoli che oggi si sarebbe dovuto esibire ad Aosta. Il cantautore genovese, infatti, è affetto “da un’influenza gastro-intestinale che ha colpito tutti in casa”. A dirlo all’AdnKronos è la moglie del cantautore, Paola Penzo, sottolineando che “il concerto previsto per oggi è stato rinviato al 26 febbraio. In ogni caso non c’è niente di grave”. Paoli “non è stato condotto in ospedale, ...

GINO PAOLI - malore improvviso : la corsa in ospedale - come sta : Un malore improvviso e la corsa in ospedale, a Genova. E il concerto che doveva tenere stasera ad Aosta, saltato. Paura per Gino Paoli, che è finito al pronto soccorso questa mattina e sottoposto per alcune ore ad esami. Il cantautore, 84 anni, è stato poi dimesso e ha potuto tornare a casa. Il conc

Malore per GINO PAOLI : salta il concerto ad Aosta : A causa di un Malore, il concerto di Gino Paoli questa sera al teatro Splendor d'Aosta, nell'ambito della Saison Culturelle, è saltato. Il cantante - stando a quanto si apprende - è stato accompagnato ...

Malore per GINO PAOLI - salta il concerto di stasera in memoria di Aznavour : A causa di un Malore è 'saltato' il concerto di Gino Paoli in programma questa sera ad Aosta nell'ambito della Saison culturelle. Il cantautore - secondo quanto si è appreso - è stato accompagnato in ...

GINO PAOLI in ospedale : concerto di Aosta posticipato al 26 febbraio : Gino Paoli è stato colpito da un malore. Così salta il suo concerto in programma questa sera ad Aosta nell’ambito

Malore per GINO PAOLI - salta il concerto di stasera in memoria di Aznavour : A causa di un Malore è 'saltato' il concerto di Gino Paoli in programma questa sera ad Aosta nell'ambito della Saison culturelle. Il cantautore - secondo quanto si è appreso - è stato accompagnato in ...

Stefania e Amanda Sandrelli : «Noi più unite che mai - GINO PAOLI un uomo straordinario» : Un legame fortissimo e unico, come solo quello tra mamma e figlia può essere. Stefania Sandrelli e sua figlia Amanda , ospiti di Domenica In , hanno raccontato tanti aspetti del loro rapporto, ...

Stefania Sandrelli e la figlia Amanda emozionano : il rapporto con GINO Paoli : Stefania e Amanda Sandrelli emozionano il pubblico a Domenica In: le due attrici rivelano qual è il loro rapporto con Gino Paolo Stefania Sandrelli e la figlia Amanda a Domenica In, con un’intervista con Mara Venier, riescono a emozionare il pubblico. La semplicità e genuinità di queste due attrici italiane riescono, ancora una volta, a […] L'articolo Stefania Sandrelli e la figlia Amanda emozionano: il rapporto con Gino Paoli ...

Auditorium - serata speciale per i 60 anni di carriera di GINO Paoli : 'Una lunga storia' è la serata evento speciale all'Auditorium Parco della Musica per i 60 anni di carriera di Gino Paoli. Una vicenda che si intreccia con la musica e la storia del nostro paese. Sul ...

Un concerto di GINO PAOLI per festeggiare 60 anni di carriera : info e biglietti in prevendita : Si avvicina il concerto di Gino Paoli per festeggiare i primi 60 anni di carriera dell'artista genovese, che per l'occasione ha voluto ribattezzare l'evento con il titolo Una lunga storia. Il 12 maggio è la data scelta per il concerto all'Auditorium Parco della Musica presso la sala Santa Cecilia, con biglietti che sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Nel corso del concerto saranno portati alcuni dei più ...