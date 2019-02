Dieta Brat per stomaco e intestino sano

dilei

: La dieta BRAT contro lo stomaco gonfio - Dcomedieta : La dieta BRAT contro lo stomaco gonfio -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) La nuova tendenza in fatto di diete è la, un regime alimentare con una storia antica che proteggeDi cosa si tratta? Questa, divenuta famosa nell’ultimo periodo, aiuta non solo a perdere peso, ma anche a migliorare il transito intestinale, spegnendo disturbi e infiammazioni. Viene consigliata soprattutto per chi soffre di problemi gastrointestinali, ma anche per chi vuole depurarsi.Il nomederiva dalle iniziali dei quattro elementi chiave che definiscono questo regime alimentare. B indica banane, R indica il riso, A indica la mela (apple in inglese), mentre T indica il toast, ossia il pane tostato. In realtà si tratta di uno schema dimagrante piuttosto antico che veniva utilizzato in Sud America dove i problemi intestinali sono piuttosto frequenti, ma anche dalle nostre nonne.Come funziona? Semplicemente per tre giorni si possono ...