C' era una volta Rimmel Da Cosa mi manchi a fare a Faccio un

Scuola - giudice rivede graduatoria : ‘Il pianoforte non è una tastiera’ : Un aggiornamento nel mondo della Scuola, o meglio, nella materia Musica, che fa luce su un’importante questione. Il giudice del lavoro Arianna Sbano ha infatti chiarito un’ambiguita riguardante gli strumenti musicali. ‘Il pianoforte non è una tastiera’ ha ufficializzato il magistrato riconoscendo così le ragioni di un insegnante di musica 52enne, il quale aveva fatto domanda di passaggio dall’istituto anconetano ...

F1 - una Ferrari per i 90 anni : si chiamerà SF90 : La Ferrari F1 del 2019 si chiamerà SF90 . Questa l'anticipazione che arriva da Maranello alla vigilia della presentazione della nuova monoposto di Vettel e Leclerc . I veli saranno tolti domani ...

Rugby - Conor O’Shea : “Far vincere l’Italia vale una carriera intera. Abbiamo un grande futuro - si vede la luce” : L’Italia del Rugby sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia, le 19 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni rappresentano un vero e proprio record, la nostra Nazionale fatica a tenere testa alle big della palla ovale e il CT Conor O’Shea è sempre messo in discussione: non si vedono grandi passi in avanti, il gioco latita e manca sempre qualcosa per provare a vincere una partita nel torneo più prestigioso. La ...

Vacanze : ecco gli oggetti che è meglio non imbarcare su una nave da crociera : Il trend delle crociere è in costante aumento, anche in Italia, dove siamo già in altissima stagione di prenotazioni. Quando si programma una vacanza, la prima preoccupazione di molte persone riguarda la valigia, le cose da portare e i limiti sul bagaglio, ma se non si deve prendere un aereo per raggiungere il porto di partenza, nel caso di una crociera si ha la tranquillità di non dover pensare ai chili da non superare o alle restrizioni sui ...

Se è possibile amare i Beatles senza conoscere i Beatles abbiamo una speranza : In amore cedete, almeno oggi, e poi sempre, per sempre. In amore, se c’è l’amore, va bene tutto e tutto va bene. Non fate gli schizzinosi: quello che trovate intollerabile oggi vi lascerà del tutto indifferenti tra vent’anni, qualsiasi sia la vostra aspettativa di vita. Sì, sì a tutto. Unica eccezio

Napoli - Ciro Ricci operato al cuore : «È stata una botta pazzesca» : Sabato sera aveva finito di vedere da poco Fiorentina-Napoli, quando si è sentito male. Così Ciro Rigione, famoso cantante napoletano meglio conosciuto come Ciro Ricci, è finito...

Secondo una nuova relazione sulla Tav l’opera va completata : L’entrata del tunnel a Chiomonte. (foto: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images) La Tav potrebbe apportare benefici per 400 milioni di euro e non perdite comprese tra i sei e gli otto miliardi come appena stimato dall’analisi costi-benefici. È quanto emerge da un conteggio effettuato sulla base di un contro-dossier a firma Pierluigi Coppola. Il professore di Tor Vergata, l’unico esperto a non firmare la relazione tecnica appena presentata ...

Il ministro francese : «Di Maio ha superato una linea rossa ma pronti a lavorare insieme» : Il ministro degli Affari Esteri francese Jean-Yves Le Drian: «Per noi l’amicizia franco-italiana è un bene da proteggere»

Silvio Berlusconi - raptus a Stasera Italia : "Italiani siete una vergogna". Bastonate a Conte e Salvini : "Italiani vergognatevi". È un Silvio Berlusconi durissimo quello che ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, si scaglia contro il Movimento 5 Stelle e gli elettori colpevoli di fidarsi di loro. "Votano male, si sveglino", attacca il leader di Forza Italia più furioso che amareggiat

A San Valentino - lui - lei e i film Amazon Prime Video per una serata romantica. Ma non troppo. - : Divertenti sono anche The Office, con Steve Carrel, e le nove stagioni di Seinfled per ritrovarsi in mezzo al mondo della stand-up Comedy newyorkese degli anni Novanta. The Marvelous Mrs. Maisel ...

Una carriera riassunta in una maglia : l'ultima moda del calcio : La geniale intuizione è di Floor Wesseling, designer della 'Blood In Blood Out', azienda olandese che si diverte a 'mischiare' maglie da calcio realizzando piccoli capolavori. E adesso tutti i più ...

I tortelli di Carnevale : una squisita ricetta da fare nei giorni di festa in maschera : Un gustosissimo dolce per festeggiare il Carnevale, che è ormai alle porte, sono i famosi tortelli alla crema pasticcera, diffusi in tutta l'Italia. Le paste ripiene fritte le preparavano già gli antichi Romani e venivano vendute nei banchetti di strada ai viandanti come merende e spuntini. La preparazione di questo squisito dessert è semplicissima e la tempistica è di circa un'ora. Gli ingredienti per la crema pasticcera sono: 3 dl di latte, 75 ...

Rapid Vienna-Inter - Europa League 2019 : i nerazzurri ricominciano il percorso europeo con una trasferta abbordabile per ipotecare gli ottavi : Sono passati poco più di due mesi dalla bruciante eliminazione dalla Champions dell’Inter maturata a causa del pareggio interno 1-1 con il PSV Eindhoven, ed ora è arrivato il momento per i nerazzurri di cominciare un nuovo percorso europeo, meno affascinante del precedente ma comunque molto importante e prestigioso. La squadra allenata da Luciano Spalletti esordisce giovedì sera in Europa League a Vienna per l’andata dei sedicesimi ...