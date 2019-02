Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sposano? ' Voglio invecchiare con lui ma'

Antonella Clerici e l'amore : 'voglio invecchiare con Vittorio Garrone' : Pronta a tornare in tv con Sanremo Young, Antonella Clerici si è concessa una lunga intervista con il settimanale Oggi, spaziando tra la piccola Maelle e l'amore per Vittorio Garrone. «Egoisticamente mi piacerebbe tornare a quando Maelle andava all’asilo, perché ero così presa dal lavoro che so di essermi persa qualcosa. E ora che ci sono molto di più vedo che lei ha i suoi interessi e inevitabilmente me la sento “sfuggire”. Sono una ...

Antonella Clerici si racconta al settimanale Oggi: "Sono una mamma imperfetta" La conduttrice tv Antonella Clerici si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Oggi, tra i temi trattati il suo rapporto con la figlia Maelle e la sua nuova vita accanto al compagno Vittorio Garrone.

Antonella Clerici torna all'Ariston per scovare i talenti : Antonella Clerici torna in prima serata dopo l'esperienza non esaltante di "Portobello". Venerdì 15 febbraio alle 21.20 su Rai1 parte la seconda edizione del talent musicale "Sanremo Young" , a ...

Antonella Clerici parla ad Oggi del suo lavoro di mamma. "Egoisticamente mi piacerebbe tornare a quando andava all'asilo, perché ero così presa dal lavoro che so di essermi persa qualcosa. E ora che ci sono molto di più vedo che lei ha i suoi interessi e inevitabilmente me la sento "sfuggire". sono una mamma imperfetta"

Antonella Clerici : "Mamma imperfetta - ma ho l'uomo perfetto" : Alla vigilia della partenza della seconda edizione del talent show ' SanremoYoung ', venerdì 15 febbraio su Rai Uno in prima serata, Antonella Clerici, in una lunga intervista al settimanale 'Oggi' si ...

Antonella Clerici : figlia - età e carriera. La biografia della presentatrice : Antonella Clerici: figlia, età e carriera. La biografia della presentatrice Vita privata, figlia e compagno Antonella Clerici Dopo aver salutato il suo programma storico “La Prova del Cuoco“, che aveva condotto al fianco di Anna Moroni, Antonella Clerici, come aveva promesso, torna sulle scene Rai con Portobello. Ripercorriamo le tappe della carriera e della vita della presentatrice di Legnano che ha tenuto compagnia ai telespettatori del day ...

Mahmood verso Sanremo Young : cosa farà con Antonella Clerici : Antonella Clerici chiama Mahmood alla prima puntata di Sanremo Young Archiviata la 69esima edizione del Festival, è tempo di pensare alla seconda edizione di Sanremo Young, il talent di Antonella Clerici in cui gareggeranno dodici ragazzi dai 14 ai 17 anni cantando i brani che hanno fatto la storia della storica kermesse canora più seguita e più famosa del Belpaese. Ospite a Rtl 102.5, la conduttrice ha svelato alcune anticipazioni della prima ...

Quanto guadagna Antonella Clerici : stipendio in Rai e compenso : Quanto guadagna Antonella Clerici: stipendio in Rai e compenso Antonella Clerici, nota conduttrice televisiva italiana classe 1963, è il soggetto contro cui si sta scatenando un’enorme bufera di rumors. Il motivo? Lo stipendio percepito dalla Rai e le voci secondo cui la conduttrice starebbe ancora ricevendo un compenso per La prova del cuoco nonostante sia evidente la sua assenza sulla scena. Amici 2019: concorrenti, allievi e ...

Antonella Clerici ricorda : "Nessuno ha voluto condurre Sanremo con me" : "Nessuno ci credeva. Venivo dopo Bonolis, che era stato un anno straordinario", ha ricordato Clerici a TvTalk, parlando...

Antonella Clerici : "Venerdì prossimo tocca a noi". Tornano i talenti di "SanremoYoung" : Le sue materie preferite sono Economia, Diritto, Inglese, Spagnolo e Management. Da quattro anni suona il sassofono al Conservatorio di Mentone e quest'anno ha cominciato a studiare anche la chitarra.

La prova del cuoco - Antonella Clerici e la staffilata a Elisa Isoardi : "Io ho avuto le coliche - ma lei..." : Un'Antonella Clerici a ruota libera, quella che si è vista a Tv Talk su Rai 3. Si parla, ovviamente, di Elisa Isoardi e de La prova del cuoco, l'ex trasmissione di Antonella. Si parla nel dettaglio dell'incidente in cui è incappata la Isoardi, che si è tagliata un dito affettando una melanzana: "No,