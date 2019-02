Allegri su Dybala | ' Non è diventato scarso tutto insieme | è un giocatore importante'

Allegri : 'Dybala torna titolare. Ramsey? E' un grande giocatore' : TORINO - Il senso è: mai senza Cristiano Ronaldo. Arriva il Frosinone e Massimiliano Allegri non lascia fuori il suo leader e uomo gol-principale. Nemmeno per un possibile riposo in vista dell'impegno ...

Juventus - Allegri : "Torna Dybala. Chiellini forse parte dalla panchina" : Il turnover può attendere. Cristiano Ronaldo sarà titolare anche contro il Frosinone, a cinque giorni dalla sfida di Champions con l'Atletico Madrid, e Massimiliano Allegri testerà anche la condizione ...

Juventus - Paratici conferma Dybala e Allegri e poi : 'De Ligt lo guardiamo con attenzione' : Questa estate il protagonista indiscusso del colpo Cristiano Ronaldo è stato senza dubbio Fabio Paratici. Il ds bianconero insieme al procuratore Jorge Mendes è riuscito a portare CR7 a Torino. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport Fabio Paratici ha parlato del colpo del secolo e di alcune strategie di mercato della Juventus. Il dirigente bianconero ha confermato la fiducia a Paulo Dybala, ha spiegato il colpo Ramsey e si è ...

Paratici : "Allegri e Dybala restano" : Fabio Paratici, Chief Football Officier della Juventus, si è raccontato in un'intervista concessa a Walter Veltroni per la 'Gazzetta dello Sport' svelando alcuni retroscena e le prossime mosse del ...

Juventus - Paratici svela tutto : la trattativa Ronaldo - il retroscena su Icardi ed il futuro di Allegri e Dybala : La Juventus pensa al presente con importanti obiettivi in campionato e Champions League ma guarda anche al futuro con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più forte e competitiva. Si candida ad essere protagonista il dirigente Fabio Paratici che ha deciso di raccontarsi e svelare importanti retroscena a Walter Veltroni, ecco l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “la trattativa per Ronaldo? Quando ...

Paratici a Veltroni : "CR7? Tutto nato da uno sguardo. Allegri e Dybala restano' : Fabio Paratici, uno che notoriamente non ama le interviste, si racconta a cuore aperto a Walter Veltroni. Nella ricca intervista che trovate in edicola con la Gazzetta di oggi, il capo dell'area ...

Paratici : 'Marotta mi manca - potevamo prendere Icardi. Tonali super - Allegri e Dybala restano - non torna Pogba' : 'Allegri è uno dei primi 5 allenatori al mondo, è un uomo molto intelligente: certo che resta. Dybala resta , dalla Juve va via solo chi vuole andare via. Con chi è migliorabile? Difficile. Messi ...

Juventus - Allegri spiega la panchina di Dybala : “voglio più cattiveria. A Cristiano Ronaldo serve Mandzukic perchè…” : Dybala in panchina per oltre 80 minuti contro il Sassuolo: Massimiliano Allegri spiega le sue scelte tattiche, analizzando il diverso apporto di Mandzukic in funzione di Cristiano Ronaldo Nonostante lo 0-3 rifilato al Sassuolo, in casa Juventus resta qualche malumore. La gestione di Dybala appare sempre più delicata e rischia di diventare un vero e proprio caso. Il fuoriclasse argentino è apparso insofferente per la posizione che occupa in ...

Allegri : «Ronaldo ha bisogno di Mandzukic. Dybala? Non è in discussione» : REGGIO EMILIA - La Juventus vince in casa del Sassuolo e allunga in testa alla classifica di Serie A, con 11 punti di vantaggio sul Napoli. Max Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del successo sul campo della formazione guidata da De Zerbi: " Il Sassuolo passa molto attraverso il mediano basso attraverso il palleggio, sono molto bravi a trovare le mezz'ali. ...

Juventus - Allegri : "Dybala è entrato bene ma Ronaldo ha bisogno di Mandzukic' : Vittoria importante per la Juve a Reggio Emilio. Massimiliano Allegri si gode il 3-0 sul Sassuolo e la porta inviolata, dopo le critiche alla fase difensiva bianconera: 'Abbiamo rischiato quando ...

Allegri : «Dybala? Non in discussione - ma Ronaldo ha bisogno di Mandzukic» : Poi abbiamo chiuso meglio, Bernardeschi ha lavorato bene e loro hanno perso le traiettorie di passaggi o" sono le parole di Max Allegri ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus sul ...

Juventus - Allegri : 'Dybala? La panchina serve a ricaricarsi e trovare la cattiveria' : Massimiliano Allegri ha analizzato il successo sul Sassuolo intervistato da Sky Sport al termine della gara: "Abbiamo affrontato una squadra che gioca molto con un mediano basso per far uscire fuori ...

Allegri : "Meglio Dybala di Mandzukic? È una questione di caratteristiche..." : Reduce dal mezzo passo falso con il Parma e da un momento di forma non esattamente esaltante, Allegri ritrova la sua Juve proprio nel momento giusto, vale a dire nella settimana che poi porterà alla ...

Juventus - Allegri avverte Dybala e Douglas Costa : 'Voglio tutti al top' : Nell'ultima settimana alla Juventus hanno tenuto banco i 'casi' Paulo Dybala e Douglas Costa. La Joya contro il Parma è rientrato in anticipo negli spogliatoi nonostante la partita non fosse finita, probabilmente innervosito dal fatto che il tecnico lo aveva lasciato in panchina per tutto il match. Diversa la vicenda del brasiliano, prima protagonista di un brutto incidente in auto che poteva avere conseguenze ben peggiori, ma che per fortuna lo ...