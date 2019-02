Elezioni Abruzzo - vince il centrodestra con Marsilio. Crollo M5s - la Lega primo partito : Marco Marsilio del centrodestra è il nuovo governatore dell'Abruzzo. Il candidato di Fratelli d'Italia conquista il 49,45% dei voti quando lo scrutinio è ormai arrivato...

Elezioni in Abruzzo - vince il centrodestra Marsilio al 49 - 1% Spoglio in diretta : i dati : Secondo i dati in arrivo dallo Spoglio, il centrosinistra è al 31,5%, crollo M5S al 19%. Si votava fino alle 23 per le regionali in Abruzzo. Affluenza al 53,1%, in calo rispetto al 2014

Elezioni Abruzzo e la mappa di chi governa nelle Regioni - : Nei prossimi mesi torneranno alle urne la Sardegna, il 24 febbraio, e poi il Piemonte, la Basilicata e la Calabria. Attualmente 11 Regioni , più l'Abruzzo, sono a guida centrosinistra, 8 a guida ...

Elezioni regionali Abruzzo - affluenza in calo - : I votanti sono stati il 53,12%, otto punti percentuali in meno rispetto alla consultazione precedente nel 2014 quando furono il 61,55%. In quell'occasione però si votò anche per le Europee e per il ...

Elezioni Abruzzo - vento sovranista : Detta in estrema sintesi: Salvini raddoppia, Di Maio dimezza, Giovanni Legnini risuscita il centrosinistra (nascondendo il Pd). L'Abruzzo, dopo il primo anno di governo, diventa "sovranista". È un dato storico per la regione che è sempre stata un "latifondo" bianco, feudo democristiano di Gaspari e Natali, conservatrice nello spirito e poco avvezza alle avventure. Dove, anche nella seconda Repubblica, le Elezioni si sono sempre ...

