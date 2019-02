Tragedia nella notte | a fuoco palazzina | muore tra le fiamme 58enne

abruzzo24ore.tv

(Di domenica 10 febbraio 2019) Chieti -a Cupello (Chieti) dove nel sottotetto di unain costruzione in via Nardone un incendio ha causato la morte di un muratore di 58 anni, Pasquale Donatelli. L'uomo, che non era sposato e viveva da solo, stava dormendo nel suo letto quando è stato avvolto dalle. Ignote le cause del rogo. Forse una cicca di sigaretta o un metodo rudimentale di riscaldamento. La chiamata ai Vigili deldel distaccamento di Vasto è giunta alle 3.20; quando sono giunti sul posto hanno trovato l'uomo privo di vita. Sull'episodio indaga il magistrato di turno, il sostituto procuratore Gabriella De Lucia. È stata già eseguita la ricognizione cadaverica, non si esclude che venga disposta l'autopsia; l'edificio è stato posto sotto sequestro. "Era un amico di tutti, una buona persona, conosciuto da tutto il ...