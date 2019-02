Si schianta contro un albero | muore un motociclista

Incidente in California : aereo da turismo si schianta contro una casa - 5 morti : Incidente ieri nel sud della California : un piccolo aereo da turismo si è schianta to ieri contro una casa che ha preso fuoco, provocando la morte di 5 persone e e il ferimento di altre due. Le vittime, ha reso noto lo sceriffo di Orange County, sono il pilota e quattro persone che si trovavano nell’abitazione di Yorba Linda, una cittadina a 56 km a sudest di Los Angeles. Il bimotore Cessna 414A sarebbe andato in pezzi ancor prima di ...

Roma : ruba auto e si schianta contro macchina di un medico al Pertini : Roma – Paura ieri pomeriggio all’ospedale Sandro Pertini , dove un 29enne Roma no, gia’ noto alle forze dell’ordine, e’ entrato nel parcheggio dell’ospedale a bordo di un’ auto sfondando la sbarra di sicurezza all’ingresso per poi scontrarsi con la macchina di una dottoressa che stava lasciando l’ospedale. Braccato dai Carabinieri, si e’ scoperto che l’uomo aveva appena rapinato ...

Dopo i ratti impazziti del Cesenate - ora gli “storni suicidi” del Riminese : a centinaia si schiantano inspiegabilmente contro auto e case : Se non bastassero i ratti impazziti intorno alle campagne di Cesena, a far crescere l’allarme sullo strano comportamento degli animali negli ultimi giorni in Emilia Romagna si aggiungono anche gli uccelli. Se i ratti invadono case e strade, si mordono tra loro e saltano sulle auto a Capannaguzzo e Gattolino, nella zona di Vergiano e dintorni, provincia di Rimini, stormi di uccelli si vanno a schiantare inspiegabilmente contro case e ...