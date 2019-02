Serie A oggi | diretta Sky e DAZN | dove vedere le partite in tv e in streaming

Serie A calcio oggi (10 febbraio) - chi gioca? Programma e orari delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : oggi, domenica 10 febbraio, si completa il 23° turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Un turno che avrà inizio con il lunch match delle 12.30 tra Bologna e Genoa, con i padroni di casa a caccia di importanti punti salvezza. Alle 15.00 si svolgeranno tre partite: Atalanta-Spal, Torino-Udinese e Sampdoria-Frosinone. Alle 18.00 la Juventus giocherà in trasferta con il Sassuolo, sfida in cui i bianconeri proveranno a riscattare le ...

Serie A calcio - programma e orari degli anticipi di oggi. Come vedere in tv Fiorentina-Napoli e Parma-Inter su Sky e Dazn : Prosegue con altri due anticipi la 23a giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. In campo oggi due tra le partite più attese di questo turno di campionato: Fiorentina-Napoli alle ore 18.00 e Parma-Inter alle ore 20.30, sfide molto interessanti per le posizioni di vertice della classifica. Dopo lo strepitoso successo sulla Roma in Coppa Italia, la formazione di Stefano Pioli non ha brillato contro l’Udinese nell’ultima giornata ...

Calendario Serie A calcio oggi (9 febbraio) : orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : oggi (sabato 9 febbraio) si svolgeranno due partite valide per la 23ma giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle ore 18.00 con Fiorentina-Napoli, una delle gare più interessanti di questo turno di campionato. I viola sono infatti reduci da sei risultati utili di fila, tra cui le due vittorie in Coppa Italia, e proveranno ad allungare questa striscia contro i partenopei, che invece dovranno portare a casa i tre punti per restare in scia ...

Serie C - format da rivedere : oggi si attende l'esclusione di Matera e Pro Piacenza : In Serie C, nei tre gironi, il campionato vive il suo momento decisivo, mentre, purtroppo, i primi verdetti della stagione riguardano vicende dolorose, almeno sul piano calcistico, in quanto oggi 6 febbraio la F.I.G.C. dovrebbe ufficializzare l'esclusione dai gironi di pertinenza del Matera e Pro Piacenza....Continua a leggere

Video/ Palermo Foggia - 0-0 - highlights della partita - Serie B - 22giornata - : Video Palermo Foggia , risultato finale 0-0, : gli highlights della partita, valida quale posticipo della 22giornata della Serie B.

Serie B - Palermo-Foggia 0-0 : niente gol nel deserto del Barbera : Due grandi assenti nel posticipo della 22ª giornata: il pubblico, che lascia deserti gli spalti del Barbera, e il gol che malgrado le ottime occasioni da una parte e dall'altra non ha voluto sapere di ...

Pistoia-Olimpia Milano basket - Serie A oggi (4 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si concluderà oggi, lunedì 4 febbraio, con un insolito posticipo la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Pistoia e Milano, rispettivamente ultima e prima nella classifica, si affronteranno questa sera in un autentico testa coda. L’Olimpia, reduce dalle fatiche di Eurolega, proverà a conquistare un comodo successo dando spazio alle seconde linee, mentre la formazione toscana deve cominciare a vincere qualche ...

Serie A calcio - gli orari delle partite di oggi (4 febbraio). Orari - programma e come vederle in tv : Dopo l’abbuffata del fine settimana, la Serie A di calcio vedrà completarsi il suo ventiduesimo turno proprio quest’oggi, lunedì 4 febbraio, con due posticipi molto interessanti, che vedranno in campo due squadre di vertice come Atalanta e Lazio. I bergamaschi, reduci dal clamoroso 3-0 sulla Juventus in Coppa Italia, si trasferiranno alla Sardegna Arena di Cagliari, per affrontare i ragazzi allenati da Rolando Maran, che dovrà fare a ...

Serie A live - le partite di oggi in diretta. Risultati - classifica e marcatori : Serie A di nuovo in campo dopo gli anticipi di ieri . Sono 5 le partite in programma oggi , Segui qui i match live e la classifica aggiornata,, con il match clou, stasera, tra Roma e Milan all'...

Serie B oggi (3 febbraio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : oggi domenica 3 febbraio si disputeranno tre partite valide per la 22^ giornata della Serie B 2019 di calcio. Alle ore 15.00 il Crotone ospiterà il Livorno e in contemporanea il Venezia farà visita al Benevento, alle ore 21.00 invece la sfida di cartello tra il Pescara e il Brescia. La Leonessa, seconda in classifica, affronterà la quarta in uno scontro fondamentale in ottica promozione in Serie A mentre Crotone-Livorno sarà cruciale per la ...

Serie A calcio - chi gioca oggi? Programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Oggi domenica 3 febbraio sono in Programma cinque partite valide per la 22^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Riflettori puntati sul big match dell’Olimpico tra Roma e Milan, i giallorossi devono riscattare la batosta subita in Coppa Italia contro la Fiorentina mentre i rossoneri sono galvanizzati dal raggiungimento della semifinale: scontro diretto fondamentale per un posto nella prossima Champions League, i giallorossi devono ...