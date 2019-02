Sassuolo Juventus 0-3 CR7 super | il tabellino del match

Serie A : Sassuolo-Juventus 0-3 - Allegri riparte con Khedira - CR7 e Can : LA CRONACA DEL MATCH

Sassuolo-Juventus 0-3 : i bianconeri dilagano nella ripresa - Napoli a -11 : A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO LEGGI LA CRONACA

La Juventus vince a Sassuolo - +11 sul Napoli. : Avere un attaccante argentino in grado di cambiare le partite fa comodo a qualsiasi squadra. L'Inter ha il vantaggio di avere non solo Icardi, ma anche Lautaro Martinez: ieri è stato l'ex-racing, ...

Sassuolo-Juventus 0-3 - reti di Khedira - Ronaldo ed Emre Can : Purtroppo per lui, invece, la palla finisce allo squalo portoghese, il più pericoloso del mondo. Cristiano calcia, Consigli respinge ma sulla respinta c'è Khedira, altro uomo cinico, che mette in ...

Juventus - tris al Sassuolo senza brillare : Cristiano Ronaldo fa la differenza - Dybala e la difesa sono 2 campanelli d’allarme : La Juventus supera 0-3 il Sassuolo ma senza brillare. Cristiano Ronaldo mette lo zampino su tutti e 3 i gol, ma la difesa concede troppo. Dybala gioca i 10 minuti finali e rischia di diventare un caso Dopo il 3-3 contro il Parma, la Juventus torna al successo nel 23° turno di Serie A. La formazione bianconera supera 0-3 il Sassuolo, infilando il 20° successo stagionale che, unito a 3 pareggi e 0 sconfitte, vale 63 punti e il primato della ...

VIDEO Sassuolo-Juventus 0-3 - Highlights - gol e sintesi della partita. Apre Khedira - nella ripresa Cristiano Ronaldo ed Emre Can in gol : La Juventus passa in casa del Sassuolo nel posticipo pomeridiano della 23ma giornata della Serie A di calcio per 0-3 con un gol nel primo tempo, al 23′ con Khedira, e due nella ripresa, al 70′ con Cristiano Ronaldo e all’86’ con Emre Can. I bianconeri tornano a +11 in classifica sul Napoli, mentre i neroverdi restano a metà classifica con 30 punti. Di seguito le immagini dei tre gol della Vecchia Signora a Reggio ...

Calcio - Serie A 2019 : Sassuolo-Juventus 0-3 - Khedira - Ronaldo ed Emre Can regalano il successo ai bianconeri : successo importante a Reggio Emilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri si sono imposti contro il Sassuolo 3-0 in trasferta, nella sfida valida per il 23° turno di Serie A 2018-2019, grazie alle marcature di Sami Khedira al 23′, di Cristiano Ronaldo al 70′ e di Emre Can all’85’ dopo aver sofferto inizialmente le iniziative dei neroverdi. Tre punti che consentono ai campioni d’Italia di consolidare ...

Pagelle Sassuolo-Juventus 0-3 - highlights e tabellino del match : Pagelle SASSUOLO JUVENTUS – La Juventus fa il vuoto in campionato. Gli uomini del tecnico Massimiliano Allegri hanno steso con un netto 0-3 il Sassuolo guidato da Roberto De Zerbi ed allungano così sul Napoli, frenato ieri dalla Fiorentina di Stefano Pioli sul risultato di 0-0. Grazie a questa vittoria i bianconeri hanno ora 11 […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Juventus 0-3, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

La Juventus batte il Sassuolo 3-0 e si riporta a + 11 : Dybala in panchina La Juventus batte il Sassuolo 3-0 al Mapei Stadium e si riporta a più undici sul Napoli che ieri ha pareggiato 0-0 contro la Fiorentina. Le reti sono state di Khedira nel primo tempo, poi di Cristiano Ronaldo e Emre Can nella ripresa. Emre Can ha segnato su assist di Ronaldo. Il Sassuolo ha giocato una buona partita, soprattutto nella prima parte, e ha poi avuto anche una chance con Berardi su errore di Szczesny. Ma la squadra ...

Calcio : posticipo - Sassuolo-Juventus 0-3 : 19.55 La Juventus riallunga a +11 sul Napoli vincendo in casa del Sassuolo (0-3). Allegri schiera Bernardeschi e lascia in panchina Dybala. L'impatto sulla gara degli emiliani è ottimo:Sensi a lato di poco; Szczesny salva su Djuricic e poco dopo su Locatelli.Al primo affondo,però,la Juve passa: svarione di Consigli sul rinvio (23'),il portiere para su Ronaldo,ma Khedira è pronto a mettere dentro. Nella ripresa,su folle uscita di Szczesny ...

VIDEO Cristiano Ronaldo gol - Sassuolo-Juventus 0-2 : magia di CR7 per il raddoppio : Cristiano Ronaldo ha segnato il secondo gol in Sassuolo-Juventus 0-2, match valido per la 23^ giornata di Serie A. CR7 è stato glaciale nel cuore del secondo tempo, l’attaccante portoghese ha ricevuto al meglio l’assist di Pjanic e davanti al portiere non ha sbagliato. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo in Sassuolo-Juventus 0-2. VIDEO GOL Cristiano Ronaldo IN Sassuolo-Juventus (0-2): Cristiano Ronaldo tem gol ...

Sassuolo-Juventus 0-2 : risultato e cronaca in diretta live : Sassuolo-Juventus, 23ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sassuolo-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale (0-3) : Sassuolo-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Sassuolo-Juventus 90+1′ Corner per la Juve dopo la pericolosa deviazione di Magnani, che ha rischiato l’autogol, sul cross di De Sciglio. 90′ 5 MINUTI DI RECUPERO ASSEGNATI DA MAZZOLENI. 86′ GOOOOLL DELLA JUVENTUS!! SUBLIME SCAMBIO TRA DYBALA E RONALDO NELLO SPAZIO NELLA TREQUARTI ...

Sassuolo Juventus - il commento di Pjanic : “Ci hanno preso in giro…” : A fine primo tempo Pjanic ha commentato i primi 45 minuti di gioco ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del centrocampista bianconero. Sassuolo Juventus, le parole di Pjanic “È ancora una partita aperta, il Sassuolo è una squadra che palleggia bene. Abbiamo avuto difficoltà ad entrare nella partita, ci hanno un po’ preso […] More