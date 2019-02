Ministro chiede la pena capitale per l' omicidio di una ragazza

Di Maio a Bussetti : se un Ministro dice una fesseria - chiede scusa : 'Se un ministro dice una fesseria sulla scuola, chiede scusa. Punto. Venire in una delle aree più in difficoltà d'Italia a dire - usando il 'voi' - che per ridurre il gap nelle scuole del sud 'vi ...

Diesel - Ministro francese dell'economia chiede riabilitazione : Euro 6d Temp come migliori motori benzina : Second stime del ministero dell'economia il calo delle vendite del Diesel , crollate al 34% in gennaio, starebbero mettendo a rischio ben 38mila posti di lavoro, collegati direttamente alla ...

Omicidio Bani - il Ministro della Giustizia chiede alla Tunisia di perseguire l'assassino : Ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha firmato la richiesta di perseguimento penale in Tunisia di Chaanbi Mootaz , colpevole in Appello per l'Omicidio della moglie Daniela Bani . Se ...

Uccise la compagna - preso in Tunisia : il Ministro Bonafede chiede di non applicare la pena di morte : Chaanbi Mootaz è stato dichiarato colpevole di omicidio volontario aggravato nei confronti della compagna: venerdì è stato...

Grecia - si dimette il Ministro della Difesa. Tsipras chiederà la fiducia : Il ministro della Difesa greco Panos Kammenos, partner di minoranza del governo, si è dimesso. Da sempre contrario all'accordo raggiunto con la Macedonia sull'annoso problema del nome della repubblica ...

Roma - ragazzo sieropositivo cacciato da studio dentistico. Il Ministro Grillo chiede verifiche : Un ragazzo sieropositivo sarebe stato messo alla porta in uno studio medico privato di Roma, dopo aver dichiarato la sua sieropositività. La denuncia è di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center. '...

Carige - il Pd chiede con urgenza l'intervento del Ministro Tria : Quella di Carige è una questione tanto vitale quanto strategica per l'economia cittadina e non solo, ci auguriamo perciò che da parte di tutti emerga il massimo impegno nel trovare una soluzione in ...

Aereoporto Catullo l'on. Businarolo - M5S - chiede l'intervento del Ministro : Fonte immagine:Now Garda Trentino Businarolo lancia l'appello a Toninelli: "Save ha fallito. Ripristinare la legalità" "La situazione dell'aeroporto Catullo Spa risulta sempre più grave. Il Consiglio ...

Luigi Di Maio il Ministro che spende di più : quanti soldi chiede per mantenere il suo Ministero : I grillini e i tagli ai costi della politica? Sì, mai coi Ministeri degli altri. È Luigi Di Maio a dominare la classifica delle spese per ogni singolo Dicastero: secondo i dati riportati da Repubblica ed estratti dalle tabelle della ...

Consip - la procura di Roma chiede il processo per 7 : c’è anche ex Ministro Luca Lotti. E anche Saltalamacchia e Del Sette : L’ex ministro Luca Lotti, ma anche l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi Filippo Vannoni. E poi l’ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, il generale Emanuele Saltalamacchia, il maggiore Gianpaolo Scafarto, il colonnello Alessandro Sessa. Ma anche Carlo Russo, l’impenditore amico di Tiziano Renzi. Sono le persone che la procura di Roma vorrebbe processare alla fine dell’indagine sulla ...