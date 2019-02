Inter | Icardi ora deve rinnovare | Spalletti manda un messaggio alla società

Inter - reazione di gruppo : manca solo Icardi : La Gazzetta dello Sport racconta i progressi dell'Inter nel secondo tempo di Parma e spiega come tra i nerazzurri il solo Icardi non sia riuscito a cambiare marcia. 'Anche perché l'Inter, spinta forse da un vago ...

Inter - Spalletti : ''Rinnovo Icardi? Situazione da chiarire in fretta'' : Un messaggio diretto al club, Luciano Spalletti si è soffermato sul rinnovo del contratto di Icardi e ha le idee chiare: ''Bisogna chiarire la Situazione in fretta''. L' Inter vince a Parma e trova ...

Inter – Spalletti sincero dopo la sfida col Parma : “Icardi? Dobbiamo chiarire dei problemi che ci portiamo dietro da tempo” : Spalletti analizza il match di questa sera dell’Inter contro il Parma: da Lautaro Martinez a Mauro Icardi, le parole dell’allenatore nerazzurro Un Inter non ancora brillante, ma sorridente, quella che oggi ha mandato al tappeto il Parma nell’anticipo del sabato sera della 23ª giornata di Serie A. Lautaro Martinez ha deciso il match, Interrompendo così il digiuno dei nerazzurri, che hanno conquistato oggi la prima vittoria ...

Parma-Inter - Spalletti duro : “ci sono in ballo le nostre carriere. Icardi? Se la squadra non funziona…” : L’allenatore dell’Inter ha presentato il match che attende i nerazzurri domani, impegnati in trasferta al Tardini contro il Parma “Bisogna andare a tirare in ballo l’umiltà e l’orgoglio per la maglia che indossiamo, assumendoci le nostre responsabilità“, Luciano Spalletti scuote la sua Inter alla vigilia della trasferta di Parma. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri sono reduci dal k.o. casalingo contro ...

Inter - Lautaro : "Ho davanti Icardi - un grande attaccante - ma lotto sempre per un posto in squadra" : In una lunga Intervista al quotidiano argentino 'La Nacion', Lautaro Martinez ha fatto un bilancio dei primi sei mesi in maglia Inter . "Sono in una grande società, con tanti grandi giocatori e ho ...

Inter - Lautaro : "Icardi mi ha aiutato molto. In campo insieme? Ci vogliono tempo e pazienza" : Lautaro Martinez e Mauro Icardi, una coppia che i tifosi dell'Inter sognano di vedere giocare e segnare in maglia nerazzurra ma che, nel frattempo, rappresenta già un solido binomio sia dentro che ...