De Salazar | a Corso Trieste caduto ennesimo albero | Del Bello si dimetta

(Di domenica 10 febbraio 2019) Roma – “La Presidente del Municipio 2 Deldovrebbe dimettersi.” Ecco quanto annuncia Francesco De, Presidente del Movimento Cittadino Municipio II, dopo la caduta del pino nella mattinata a“Fortunatamente non ci sono stati feriti – va avanti De– ma notevoli danni a veicoli. In questi mesi diverse cadute di rami e di alberi si son susseguite a causa delle mancate verifiche sullo stato di salute delle alberature del nostro municipio.Molti alberi andavano abbattuti da mesi – conclude De– ma l’amministrazione locale non si è attivata in alcun modo per prevenire tragedie gia’ annunciate.”L'articolo De: a, Delsiproviene da RomaDailyNews.