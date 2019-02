Ancora allarmi bomba a Genova | quattro in un’ora

Nessun allarmismo in casa Bari : “siamo Ancora primi” : “Non sta andando come abbiamo iniziato. Alla fine stiamo facendo bene. Siamo primi con nove punti di vantaggio, Nessun allarmismo”: sono le parole del difensore del Bari Giuseppe Mattera che commenta così alle critiche dopo la sconfitta contro la Turris. Il campionato di Serie D sta per entrare nella fase decisiva: “I gol che abbiamo preso nelle ultime gare? Non arrivano da situazioni di gioco ne’ da squadre che ci ...