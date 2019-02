Super Bocelli torna a Napoli | ' Il mio bis al teatro San Carlo'

LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA : 5 febbraio - prima serata scoppiettante con tutti i 24 partecipanti. Bocelli e Favino i Super ospiti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Festival di Sanremo. OA Sport seguirà minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Vi racconteremo tutto, dallo stile della presentazione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele, supervisionati da Claudio Baglioni, sugli ospiti, ...