PELLEGRINO | VOLATA DA CAMPIONE | SECONDO NELLA SPRINT IN TECNICA LIBERA A LAHTI | SI

Sci di fondo – PELLEGRINO cade nella volata finale e fallisce la rimonta : è decimo insieme a Noeckler : Federico Pellegrino cade nella volata finale provando la grande rimonta: è decimo con Noeckler nella team sprint di Dresda L’Italia lascia Dresda senza podi. Federico Pellegrino cade all’ingresso del rettilineo conclusivo nella finale della team sprint e per gli azzurri sfuma la possibilità di un podio, obiettivo della vigilia. Anche restando in piedi, in ogni caso, sarebbe stata dura entrare tra i primi tre per il campione ...