Inter | il Barcellona pronto a trattare la cessione di Rakitic RUMORS

Inter - Rakitic rompe con il Barcellona : pronto l'assalto a giugno (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. A luglio la società nerazzurra uscirà dal settlement agreement e sarà libera dai paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. Alla luce di ciò ci potrebbero essere grandi investimenti, in particolar modo a centrocampo. E' quello, infatti, il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, sia a livello qualitativo che ...

Barcellona : Rakitic chiede la cessione - l'Inter in attesa : Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'arrivo in blaugrana , certo, di de Jong e, probabile, Rabiot toglierà spazio al centrocampista croato che osserva le mosse del club a centrocampo ...

Il Barcellona come l’Inter : sulla maglia nomi dei calciatori in cinese : Il Barcellona come l’Inter. Il club blaugrana infatti in occasione del ‘Clasico’ di Coppa del Re in programma stasera nel Camp Nou ha deciso di inserire sulla maglia i nomi dei calciatori scritti in cinese. Nello scorso weekend aveva lanciato l’iniziativa la squadra di Luciano Spalletti che ha dovuto fare i conti con una pesante sconfitta contro il Bologna, i tifosi del Barcellona sperano in un risultato diverso. ...

Mundo Deportivo : «Corsa ad Emerson - Barcellona in vantaggio su Juventus e Inter» : TORINO - Emerson Aparecido Leite de Souza Junior , noto semplicemente come Emerson, si è messo in luce nella prima parte di stagione con la maglia dell'Atletico Mineiro ed è finito nel mirino di ...

Barcellona Pozzo di Gotto a lutto per la morte di Marialena Maio. Dolore e commozione dell'Intera comunità : 'La vita sa davvero essere ... : ... troppo presto, è una giovane donna conosciuta da tutti, non solo per il bellissimo sorriso e il buon carattere, ma anche per il grande impegno nel sociale e nella politica, e per l'attitudine, oggi ...

Calciomercato Barcellona - risposta al Psg : 'Rabiot Interessa - ma nessun accordo con giocatore. Contatti solo col club' : In questi anni infatti è diventato uno dei talenti più ricercati dai top club di tutto il mondo. Classe 1995, una carta d'identità che dice 23 e un 2019 che si prospetta tutto una sorpresa. Già, ...

Concorso Musicale Internazionale Maria Canals di Barcellona : Tra il 23 marzo e il 4 aprile , Barcellona sarà di nuovo al centro della pratica del pianoforte, riunendo alcuni dei migliori giovani pianisti di tutto il mondo. I partecipanti sono stati in grado di ...

Calciomercato Barcellona : preso Murillo. L'ex Inter arriva dal Valencia in prestito con diritto di riscatto : La notizia era nell'aria da un po'. Ora è ufficiale. L 'ex difensore dell'Inter Jeison Murillo passa dal Valencia al Barcellona in prestito con diritto di riscatto a una cifra già fissata , 25 milioni ...

Champions League - Barcellona-Tottenham 1-1 - Lucas Moura spezza i sogni dell'Inter : Al Camp Nou si materializzano gli incubi dei tifosi interisti, che temevano un Barcellona con il freno a mano tirato a causa della qualificazione già assicurata. Dopo un gran primo tempo, i blaugrana ...