Fulham-Manchester United 0-3 | gol e highlights Ranieri va ko | Solskjaer è quarto

Premier League : troppo Manchester United per il Fulham - 3-0 con doppio Pogba : C'è la firma francese sulla decima vittoria di Ole Solskjaer sulla panchina dello United . I Red Devils battono il Fulham 3-0 nell'anticipo della 26esima giornata di Premier League . Al Craven Cottage ...

Fulham-Manchester United : diretta streaming e tv - dove vederla | Premier : Fulham-Manchester United: diretta streaming e tv, dove vederla | Premier Fulham-Manchester United andrà in scena Sabato 9 Febbraio alle 13.30 presso lo stadio “Craven Cottage” di Londra e sarà valida per la 26a giornata di Premier League. Nel turno recedente il Manchester è tornato al successo battendo il Leicester per 1 a 0 mentre il Fulham è stato sconfitto 2 a 0 dal Crystal Palace. Fulham-Manchester United: lo United mette ...

Manchester United - Solskjaer non si fida del Fulham : “Ranieri grande allenatore” : Ole Gunnar Solskjaer ha svoltato la stagione del Manchester United, i Red Devils adesso guardano con fiducia in vista dell’ultima parte di stagione. “Ovviamente bisogna fare un passo alla volta, e’ uno degli obiettivi che ci eravamo posti e se lo centreremo, proveremo poi a confermarci e migliorarci. Gli ultimi due mesi sono stati fantastici e continuita’ e’ ora la parola chiave: dobbiamo continuare a ...

Pronostico Fulham vs Manchester United - Premier League 9-2-2019 e formazioni : Analisi Fulham vs Manchester United, 26a giornata di Premier League 9-2-2019Continua a non essere rosea la situazione dei Cottagers, ancorati al penultimo posto in classifica e con ben sette lunghezze da recuperare sulla coppia Burnley-Southampton, loro si capaci di cambiare passo nelle ultime giornate (nove punti a testa, frutto di tre pareggi e due vittorie). E il Pronostico è di quelli belli tosti da ribaltare, visto che a Craven Cottage ...

Premier League : Manchester City facile con l'Huddersfield - Fulham-Tottenham dalle 17 : ROMA - facile e prevedibile vittoria del Manchester City contro l' Huddersfield . I campioni in carica risolvono la pratica con un netto 0-3 e tornano a -4 dal Liverpool capolista. DOMINIO CITIZENS - ...

