Petrolio | in calo a 52 | 12 dollari

Petrolio : in calo a Ny a 53 - 56 dollari : ANSA, - NEW YORK, 7 FEB - Petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,83% a 53,56 dollari al barile. 7 febbraio 2019

Petrolio : in calo a 53 - 77 dollari : ROMA, 7 FEB - Quotazioni del Petrolio in calo sul mercato after hour di New York con i contratti sul greggio Wti con scadenza a marzo che perdono 24 centesimi a 53,77 dollari al barile. Il Brent ...

Petrolio : in calo a Ny a 52 - 60 dollari : ANSA, - NEW YORK, 28 GEN - Petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,03% a 52,60 dollari al barile.

Petrolio : chiude in calo a 52 - 79 dollari : ANSA, - NEW YORK, 22 GEN - Chiusura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 52,79 dollari al barile , -1,88%, .

Petrolio : a NY apre in calo a 52 - 6 dlr : ANSA, - ROMA, 22 GEN - Apertura in ribasso per il Petrolio al mercato di New York con il greggio Wti che perde il 2,2% a 52,6 dollari al barile. 22 gennaio 2019

Petrolio : in calo a 51 - 89 dollari : ANSA, - ROMA, 17 GEN - Il Petrolio è in calo a 51,89 dollari per il barile Wti e a 60,92 dollari per il Brent. 17 gennaio 2019

Petrolio : in calo a Ny a 51 - 59 dollari : ANSA, - NEW YORK, 16 GEN - Petrolio in calo a New York dove le quotazioni perdono l'1% a 51,59 dollari al barile.

Prezzi del Petrolio in calo - Brent sotto i 60 dollari : ...dei mercati soprattutto i cattivi dati macroeconomici giunti dalla Cina con export e import in calo sotto le attese e una nuova pericolosa conferma del rallentamento della maggiore economia asiatica. ...

Petrolio : prosegue calo a 50 - 8 dollari : ANSA, - ROMA, 14 GEN - prosegue il ribasso del prezzo del Petrolio. Il Wti del Texas apre la settimana con un calo dell'1,45% a 50,81 dollari al barile, estendendo la discesa di venerdì mentre il ...

Borse in calo ma Piazza Affari resiste. L'euro si rafforza. Corre il Petrolio : investimenti 06 gennaio 2019 Borse, il 2019 inizia ora: focus su trattative Usa-Cina, verbali Bce ed economia tedesca Borsa Tokyo: +2,4%. Vivaci altre Borse asiatiche Chiusura in netto rialzo per la ...

Il calo del prezzo del Petrolio annuncia l'arrivo di un'altra recessione? : Oggi gli Stati Uniti sono diventati il primo produttore al mondo e grazie allo shale oil hanno superato Russia e Arabia Saudita, raddoppiando la loro produzione. In questa accelerazione c'è lo ...

Petrolio : in calo a 45 - 68 dollari : ANSA, - ROMA, 27 DIC - Il Petrolio è in calo a 45,68 dollari per il barile Wti e a 53,76 dollari per il Brent.

Petrolio - calo record produzione in Messico a novembre - -8 - 7% - : Flessione record della produzione di Petrolio in Messico. Nello scorso novembre, il Paese della parte più bassa del nord America ha infatti registrato la peggiore caduta della sua produzione ...

Petrolio - scorte settimanali in calo negli USA : Si contraggono le scorte di greggio negli USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio negli ultimi sette giorni al 14 dicembre 2018 sono calate di 0,5 ...