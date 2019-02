Monchi | «Zaniolo? Ne stiamo parlando troppo»

Monchi : 'Lasciamo tranquillo Zaniolo - ne stiamo parlando troppo' : VERONA - Intercettato nel pre partita di Chievo-Roma, anticipo della 23.a giornata di Serie A, Monchi ha parlato di Nicolò Zaniolo . Il talento giallorosso, rivelazione della stagione, sta inanellando ...

Juve - Monchi è pronto a blindare Zaniolo : Tra i nomi scritti sulla lista di mercato da Fabio Paratici c'è anche quello del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. Come scrive Il Corriere dello Sport, ' i bianconeri sono innamorati ma la Roma non è da meno'. Secondo il quotidiano i giallorossi starebbero già pensando ad un rinnovo di contratto dell'ex Inter. Le cifre? Circa 1,2 milioni di ...

Calciomercato Roma - assalto del Real Madrid su Zaniolo : Monchi però studia il rinnovo : Il club spagnolo stregato dal giovane giocatore della Roma, che dal canto suo però lavora con l’agente di Zaniolo per il rinnovo Arrivato come pedina di scambio nell’ambito dell’affare Nainggolan con l’Inter, Nicolò Zaniolo si sta adesso piano piano prendendo le luci dei riflettori a suon di gol e super prestazioni. Bellissima la sua prima rete in Serie A, Realizzata contro il Sassuolo in perfetto stile… ...

Monchi : 'Zaniolo incedibile - resto a Roma con Di Fra e mi piace Belotti' : Monchi parla a 360 gradi sul presente e sul futuro della Roma. Il direttore sportivo giallorosso ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Ogni giorno sento che mi dimetto o che mi mandano via, invece io resto alla Roma . Il mio obiettivo è arrivare al successo in modo graduale, ma continuo. Il presidente Pallotta ha condiviso ...

Roma - Monchi : “L’Inter non è scema - non ci voleva vendere Zaniolo” : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato della trattativa che nel corso della scorsa estate ha portato Nicolò Zaniolo al club giallorosso e Radja Nainggolan all’Inter. LEGGI ANCHE: Audio Nainggolan, il belga su Whatsapp: “Voglio tornare a Roma” Roma, Monchi: “Avevamo due richieste all’Inter, Radu e Zaniolo” Queste le […] L'articolo Roma, Monchi: “L’Inter ...

