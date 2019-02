Manuel | fermati non rispondono a gip

Agguato a Manuel : i due fermati non rispondono al gip : Mercoledì la confessione in Questura, oggi il silenzio davanti al gip: Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di convalida del ...

Manuel Bortuzzo - i due fermati confessano : «Non volevamo sparare a lui» : Dopo il ritrovamento della pistola in piazza Archiloco, all’Axa, avvenuto martedì, si sono costituiti Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, 24 e 25 anni, di Acilia. Hanno detto di aver colpito il nuotatore pensando di avere davanti i ragazzi con cui avevano avuto una rissa poco prima

Manuel Bortuzzo - uno dei fermati : “Giusto che abbia giustizia. Scriveremo lettera alla famiglia per chiedere scusa” : “Io mi sono costituito e vado in carcere perchè è giusto che Manuel abbia giustizia“. È quello che ha fatto mettere a verbale Lorenzo Marinelli, il 24enne che ieri ha confessato di aver ferito Manuel Bortuzzo. Nella serata di ieri il giovane di Acilia è entrato negli uffici della questura di Roma e si è costituito insieme a Daniel Bazzano, di un anno più anziano: sono loro due che hanno sparato al nuotatore raggiunto da un colpo di ...

Manuel Bortuzzo - la confessione dei due fermati : «Non volevamo sparare a lui» : «Pioveva, era buio, è stato un errore». È questa la confessione dei due ragazzi che si sono presentati in questura con gli avvocati e hanno ammesso di aver sparato a Manuel Bortuzzo, il nuotatore che non potrà più camminare. Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, 24 e 25 anni, di Acilia, si sono costituiti dopo il ritrovamento della pistola con cui era stato colpito Manuel. Pensavano di sparare ai ragazzi con cui avevano avuto una rissa poco prima ...

