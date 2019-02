L' industria videoludica tifa per Devil May Cry V così altri potranno tornare a

eurogamer

: @Tanzen @AndreaPessino Grazie @Tanzen per questa intervista a 360 gradi ad una delle persone più genuine dell’indus… - RedBlack85 : @Tanzen @AndreaPessino Grazie @Tanzen per questa intervista a 360 gradi ad una delle persone più genuine dell’indus… - RealSpiddoMan : Sora pirata è il miglior modello poligonale presente nell’industria videoludica. Un lavoro magistrale - zalesthebard : Remake e remastered: perché servono all’industria videoludica -

(Di venerdì 8 febbraio 2019)May Cry 5 è un titolo molto atteso, sopratutto se consideriamo che quello degli hack and slash non è di certo uno dei generi più in voga di questi tempi e a sottolinearlo ci sono anche i colleghi di Gamereactor che hanno avuto l'occasione di intervistare il director del nuovo DMC.In occasione di un evento anteprima diMay Cry 5 il director del gioco Hideaki Itsuno a risposto in questo modo quando gli è stato chiesto se pensasse di poter dare il via ad una nuova ondata di titoli hack and slash tripla A:"Beh, abbiamo parlato con persone del settore e alcuni ci hanno svelato come non possano realizzare questo tipo di gioco perché non ci sarebbe un mercato sufficientemente ampio. Parlando con gli sviluppatori mi è stato detto che molti sperano nel nostro successo, perché se dovessimo riuscirci allorarealizzare nuovamente più giochi appartenenti a questo ...