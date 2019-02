Ligabue | un re a Sanremo | omaggio a Freddie Mercury | poi il duetto con Baglioni

Sanremo 2019 diretta duetti : Ligabue re dell'Ariston - Anastasio interpreta il figlio di Bisio : Al via all'Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo, l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. L'appuntamento di questa sera sarà dedicato ai duetti, mentre...

Ligabue - entrata da re al festival di Sanremo : omaggi a Freddie Mercury e Guccini : Luciano Ligabue superstar sul palco di Sanremo. Il rocker di Correggio ha reso omaggio al grande Freddy Mercury con uno dei più grandi successi, "We will rock you". Liga è...

Ligabue illumina Sanremo con "Luci d'America" e omaggia Guccini : L'artista chiede di poter scendere le scale e si ripresenta sulle note di 'Balliamo sul mondo'. Qualcosa, però, va storto con il microfono: serve un nuovo ingresso e il Liga rientra insieme a una ...

L’emozionante omaggio di Ligabue a Guccini con Baglioni a Sanremo tra Luci D’America e Urlando contro il cielo (video) : Con 56 artisti sul palco, non poteva mancare l'omaggio di Ligabue a Guccini con Baglioni. Il Maestrone ha idealmente solcato le assi del Teatro Ariston con Dio è morto, uno dei suoi brani più noti al pubblico e che i due artisti hanno scelto per un particolare tributo a uno dei tanti pionieri della musica cantautorale italiana. Si parte immediatamente con Luci d'America, singolo apripista con il quale ha voluto dare un'anticipazione di ...