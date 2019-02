Fibra ottica arriva in Basilica Assisi

Rete in fibra : aperta la vendibilità dei servizi su Fibra ottica per le prime 16.000 unità immobiliari della Città : Alla fine del mese di gennaio dello scorso anno , esattamente il 25 gennaio 2018, era stato ufficialmente presentato in conferenza stampa il " Piano Open Fiber " per Alessandria. Il progetto ...

La Fibra ottica targata Open Fiber arriva a Potenza : La fibra ottica d’ultima generazione arriva nel capoluogo di regione più alto d’Italia. La città del Leone e delle cento scale sta infatti per dotarsi della rete di telecomunicazione a banda ultralarga integralmente in fibra ottica targata Open Fiber: l’azienda ha siglato col Comune di Potenza la convenzione che favorisce la realizzazione di un’infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica fino a casa) in grado di ...