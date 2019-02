: Etna, intensa attività cratere Nord-Est - TelevideoRai101 : Etna, intensa attività cratere Nord-Est - CarloOlivelli : RT @InMeteo: NEWS: Intensa nube di cenere dall’Etna, si muove verso Catania - Mabby64 : RT @la_meteo_it: #La-meteo.it #lameteo #meteo - Intensa nube di cenere dall'Etna, si muove verso Catania - -

Una consistente emissione di cenere è in corso daldi-Est dell', che fa registrare un'intesaeruttiva di tipo stromboliano. La cenere è spinta dal vento in direzione Sud-Est. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologiaOsservatorio etneo di Catania. L'eruttiva "non impatta sull' operatività" dell'aeroporto internazionale di Catania, che "resta aperto e senza limitazioni", fa sapere l'unità di crisi dello scalo,che tornerà a riunirsi nel pomeriggio per fare il punto.(Di venerdì 8 febbraio 2019)