Buon compleanno Simone Romagnoli | Mia Farrow…

romadailynews

: Buon Compleanno PaoLa, cucciola mia, sono già 6 anni che a Te devo l’Amore... #Paola #Auguri #happybirthday… - LauraPausini : Buon Compleanno PaoLa, cucciola mia, sono già 6 anni che a Te devo l’Amore... #Paola #Auguri #happybirthday… - ItaliaTeam_it : Gioia e bellezza sul ghiaccio. Buon compleanno Carolina! ??? #ItaliaTeam @msKOSTNER @fisg_it - RudyZerbi : Buon compleanno al più GRANDE! -

(Di sabato 9 febbraio 2019), Mia…Joseph Stiglitz, Giuliano Cazzola, Luigi Nicolais, Carla del Ponte, Filippo Gaudenzi, Alessandro Laterza, Franco Mirabelli, Manuel Gerolin, Enzo Lattuca, Andrea Miglio Risi, Laura Bianchi, Michele Ruzzier, Claudia Ciccotti…Oggi 9 febbraio compiono gli anni: Franco Bironi, ex calciatore; Mario Pauletto, pittore; Ernesto Colnago, ex ciclista, imprenditore; Tommaso Lisi, poeta; Laura Minici Zotti, artista; Nello Velucchi, ex ciclista; Giampiero Convalle, ex calciatore Parma, Spezia; Giovanni Susan, ex calciatore; Primo Zamparini, ex pugile; Luigi Bressan, arcivescovo; Andrea Buffoni, politico; Giuliano Cazzola, economista, politico; Luigi Nicolais, ingegnere, politico; Vanni Rodeghiero, giavellottista; Sergio Merusi, politico; Joseph Stiglitz, economista, saggista; Franco Barbero, attore; Mia Farrow, attrice; Ernesto Auci, giornalista, ...