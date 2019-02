Borsa Tokyo in ribasso - Nikkei a -2 - 01% : ... Nikkei a -2,01% Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, penalizzata dall'allontanarsi di un accordo nel breve periodo sul commercio internazionale e dalle stime negative sull'economia della ...

Borsa Tokyo in rosso. Shanghai ancora chiusa : Si muovono in ordine sparso le principali piazze asiatiche dove la Borsa di Tokyo che ha già chiuso le contrattazioni ha portato a casa un ribasso. Sotto i riflettori degli investitori restano le ...

Borsa di Tokyo apre in calo - -1 - 19% - : Tokyo, 8 FEB - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in netto ribasso, in scia alla correzione degli indici azionari Usa, dopo le notizie di un posticipo dell'incontro tra il ...

Borsa - Tokyo perde in apertura l'1 - 19% : 02.00 La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in netto ribasso, in scia alla correzione degli indici azionari Usa, dopo le notizie di un posticipo dell'incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, compromettendo il raggiungimento a breve di un accordo sul commercio internazionale. Il Nikkei perde l'1,19% a quota 20.504,49, lasciando sul terreno 246punti. Lo yen si svaluta leggermente sul dollaro, a ...

Borsa - Tokyo chiude in ribasso malgrado boom Softbank.Nikkei -0 - 59% : Roma, 7 feb., askanews, - Chiusura in ribasso per la Borsa di Tokyo, malgrado il rialzo esplosivo della società d'investimenti e di telecomunicazioni e il boom di Softbank che ha guadagnato quasi il ...

Borsa - Tokyo apre poco variata - -0 - 17% - : Tokyo, 7 FEB - La Borsa di Tokyo avvia la seduta poco variata, seguendo l'andamento misto degli indici azionari Usa e in attesa di maggiori dettagli dalle negoziazioni sul commercio tra Cina e Stati ...

Borsa. Tokyo apre poco variata a -0 - 17% : 03.07 La Borsa di Tokyo avvia la seduta poco variata, seguendo l'andamento misto degli indici azionari Usa e in attesa di maggiori dettagli dalle negoziazioni sul commercio tra Cina e Stati Initi. Il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,17% a quota 20.388,48, con una perdita di 35 punti. Lo yen si mantiene stabile sulle principali valute: a quota 109,90 al cambio con il dollaro, e poco sotto a 125sull'euro.

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 40% - : ANSA, - Tokyo, 6 FEB - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, seguendo il rialzo registrato durante la notte a Wall Street, con gli investitori che attendono maggiori segnali dal discorso ...

Borsa Tokyo in lieve calo - Cina chiusa per Capodanno. Rally Sidney - buy scatenati su banche : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,19% a 20.844,45 punti.

Tokyo - Borsa apre positiva : Nikkei +0 - 40% : 1.30 La Borsa di Tokyo avvia la seduta in positivo, in scia alla progressione registrata a Wall Street e le indicazioni incoraggianti che arrivano dalle trimestrali nel comparto della tecnologia. L'indice Nikkei segna un rialzo dello 0,40%, assestandosi ai massimi di un mese e mezzo, a quota 20.966,49, guadagnando 82 punti. lo yen prosegue la fase di indebolimento sulle principali valute, poco sotto quota 110al cambio col dollaro, e a 125,70 ...