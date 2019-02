Biathlon | Staffetta maschile Canmore 2019 | le startlist ed i quartetti in gara

Biathlon - Staffetta femminile Canmore 2019 : le startlist ed i quartetti in gara. Programma - orari e tv : Prosegue a Canmore, in Canada, la settima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: oggi, venerdì 8 febbraio, a partire dalle ore 22.45 italiane è in Programma la Staffetta femminile, e l’Italia sarà al via con Lisa Vittozzi in apertura, poi sarà la volta di Nicole Gontier, che lancerà Dorothea Wierer, mentre in chiusura toccherà a Federica Sanfilippo. Di seguito il Programma completo della Staffetta femminile di Canmore con l’orario ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : che beffa - Italia quarta nella staffetta femminile juniores. La Svezia ci batte in volata : Arriva un’amarissima medaglia di legno per l’Italia nella staffetta femminile Juniores 3×6 km dei Mondiali di categoria di Biathlon: a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, le azzurre vengono battute in volata dalla Svezia, che conquista così il bronzo. Oro alla formazione francese, argento alla Germania. Restano così giù dal podio Samuela Comola, Irene Lardschneider e Michela Carrara. Il successo va alla Francia (Camille Bened, Sophie ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : ITALIA DI BRONZO! Arriva il terzo posto anche nella staffetta maschile juniores : Dopo il terzo posto di ieri nella staffetta Youth maschile, Arriva un altra medaglia di bronzo per l’ITALIA, questa volta nella staffetta Juniores maschile, ai Mondiali di categoria di Biathlon; a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, Michael Durand, Patrick Braunhofer, Cedric Christille e Daniele Cappellari sono i migliori al poligono ma vengono battuti da Russia, prima, e Germania, seconda. nella staffetta maschile Juniores 4×7.5 km parte ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : Italia sesta nella staffetta femminile Youth : In pista la categoria Youth oggi pomeriggio a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, per la staffetta femminile 3×6 km dei Mondiali di categoria di Biathlon: la formazione Italiana, composta da Hannah Auchentaller, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi, si è ben difesa giungendo sesta a 2’24″7 dalla Norvegia, vincitrice della prova. Le norvegesi Maren Bakken, Marte Moeller ed Anne De Besche si sono imposte in 57’19″2 (tre ...

Biathlon - Mondiali giovanili 2019 : la staffetta maschile italiana Youth si tinge di bronzo a Osrblie : Arrivano grandi notizie dalle nevi di Osrblie (Slovacchia) dove sono di scena i Mondiali giovanili 2019 di Biathlon. Una grande staffetta italiana maschile Youth ha conquistato la prima medaglia della rassegna iridata per la spedizione nostrana. Parliamo di un prestigioso bronzo che Iacopo Leonesio, Tommaso Giacomel e Didier Bionaz sono stati capaci di cogliere al termine di una gara dalle palpitanti emozioni. L’oro è andato alla favorita ...

Biathlon – Staffetta Ruhpolding : Dorothea Wierer non sbaglia un colpo - ma l’Italia è fuori dalla top 10 : Dorothea Wierer non sbaglia un colpo, ma l’Italia è undicesima nella Staffetta di Ruhpolding. Vince la Francia Con un’altra delle sue big a riposo, l’Italia finisce ancora fuori dalla top ten nella Staffetta femminile, La settimana scorsa era stata Dorothea Wierer a saltare la gara a squadre di Oberhof, stavolta a restare fuori è Lisa Vittozzi, reduce da tre podi consecutivi in gare individuali. Così a Ruhpolding ...

Biathlon - Staffetta femminile Ruhpolding 2019 : Francia in trionfo - Italia undicesima. Pesano gli errori di Gontier : La Francia ha vinto la Staffetta femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Le transalpine hanno sfatato un autentico tabù visto che non si imponevano nella località tedesca addirittura dal 1994, oggi il quartetto è stato perfetto (solo quattro ricariche utilizzate) e ha festeggiato con pieno merito facendo sempre gara di testa: Simon e Bescond egregie nelle prime due frazioni, Braisaz poi si scatena e allunga ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : nuovo disastro di Gontier : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Ruhpolding, in Germania: oggi, sabato 19 gennaio, alle ore 14.30 Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia Runggaldier proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider. I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Lisa ...

Biathlon oggi (19 gennaio) - Staffetta femminile Ruhpolding 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. La composizione dei quartetti : Prosegue senza soluzione di continuità a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: oggi, sabato 19 gennaio, a partire dalle ore 14.30 è in programma la Staffetta femminile, e l’Italia sarà al via senza Lisa Vittozzi: in apertura ci sarà Dorothea Wierer, poi toccherà a Federica Sanfilippo, che lancerà Nicole Gontier, mentre la frazione di chiusura sarà affidata ad Alexia Runggaldier. Di seguito il programma ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Italia nella staffetta femminile al via senza Lisa Vittozzi : I tecnici dell’Italia femminile di Biathlon scelgono l’alternanza e pensano alla Coppa del Mondo: dopo aver concesso una gara di riposo a Dorothea Wierer in quel di Oberhof, domani toccherà a Lisa Vittozzi tirare il fiato nella staffetta femminile. Assieme a Wierer, che sarà in apertura, forse la frazione meno dispendiosa, ci saranno Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia Runggaldier. Non fa questi discorsi invece (in ottica ...

Biathlon - Vittozzi salta la staffetta femminile di Ruhpolding : torna Dorothea Wierer dopo l’assenza in Germania : Vittozzi non prenderà parte alla staffetta di Ruhpolding: torna la Wierer, confermate Sanfilippo, Gontier e Runggaldier Lisa Vittozzi non prenderà parte alla staffetta femminile di sabato 19 gennaio (ore 14.30, diretta tv su Eurosport). Reduce dal secondo posto nella sprint di Ruhpolding e prima ancora dal doppio triondo di Oberhof, l’atleta di Sappada riposerà in vista della mass start di domenica. torna in squadra, invece, ...

Biathlon - Staffetta femminile Ruhpolding 2019 : le startlist ed i quartetti in gara. Programma - orari e tv : Si chiude a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: domani, sabato 19 gennaio, a partire dalle ore 14.30 è in Programma la Staffetta femminile, e l’Italia sarà al via senza Lisa Vittozzi: in apertura ci sarà Dorothea Wierer, poi toccherà a Federica Sanfilippo, che lancerà Nicole Gontier, mentre la frazione di chiusura sarà affidata ad Alexia Runggaldier. Di seguito il Programma completo della Staffetta ...