Uomini e Donne oggi | Gianni e Tina commentano la scelta di Teresa

Antonio Moriconi / Uomini e Donne - è la scelta di Teresa Langella? Gli indizi che parlano chiaro : Antonio Moriconi sarà la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne? Molti indizi sembrano confermare che è lui la preferenza

Uomini e Donne anticipazioni - Teresa sceglie Antonio dopo il bacio? News : anticipazioni Uomini e Donne: Teresa Langella ha scelto Antonio Moriconi dopo il bacio? Ultimissime News Molto probabilmente, la scelta di Teresa a Uomini e Donne è stata già registrata. La tronista di Napoli ha deciso di trascorrere del tempo con Antonio e Andrea nella villa, per poi uscire dalla trasmissione insieme ad uno di loro […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Teresa sceglie Antonio dopo il bacio? News proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Luigi sceglierà Valentina? Lei non piace - ecco perché : Uomini e Donne, Luigi conosce Valentina e la sceglie? Lei non convince il pubblico, il motivo Luigi Mastroianni non è ancora pronto a fare la sua scelta a Uomini e Donne. Il tronista siciliano pare non sia stato ancora coinvolto da nessuna delle sue corteggiatrici. Proprio a causa di questo motivo, il diretto interessato ha […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi sceglierà Valentina? Lei non piace, ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Gian Battista e Claire si sfogano sui social network dopo lo "scandalo" : dopo l'affair Sara Affi Fella, a Uomini e Donne, abbiamo assistito ad un nuovo "scandalo" che ha travolto, in quest'occasione, il Trono Over e che ha riguardato, per la precisione, Gian Battista Ronza e Claire Turotti, accusati di essersi messi d'accordo per allungare la loro permanenza nel programma e inchiodati da un video inequivocabile registrato, a loro insaputa, all'interno di un bar e andato in onda durante le puntate trasmesse ...

Uomini e donne - spoiler puntata di oggi : Luigi folgorato da Valentina : oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono classico in cui vedremo, come ci riportano le anticipazioni, come stanno proseguendo i troni di Teresa e di Luigi. In particolare quest'ultimo, a poche settimane dalla scelta, sembra avere le idee ancora confuse e come vedremo, rimarrà folgorato da una nuova corteggiatrice, Valentina. Per Teresa invece si avvicina il momento della scelta tra Antonio e Andrea e da ...

Diretta Uomini e Donne : per Luigi nascono delle difficoltà : Oggi andrà in onda il primo dei due appuntamenti con il Trono Classico di Uomini e Donne. Settimana scorsa ci siamo lasciati con Lorenzo, che dopo aver fatto la sua "finta scelta" per scoprire la risposta delle sua corteggiatrici Claudia e Giulia, è dovuto correre ai ripari per mettere apposto la situazione. Il tentativo sembra essere andato a buon fine. Il trono di Teresa, invece, è stato abbastanza movimentato. Dopo aver visionato un'esterna ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti sogna un futuro da opinionista o interprete di telenovelas : Volto storico del Trono Over di Uomini e donne, Giorgio Manetti lo scorso anno ha deciso di lasciare la trasmissione condotta da Maria De Filippi. E se da un lato molti telespettatori continuano ad ammettere di sentire molto la sua mancanza, dall'altro lui sembra essere ancora convinto della sua decisione, preferendo guardare in avanti a nuovi progetti lavorativi. Dopo la fine della sua partecipazione al dating show, infatti, il "Gabbiano" si è ...

Uomini e Donne : Giulia Cavaglià in partenza - serale di Lorenzo in arrivo : Le scelte imminenti di Lorenzo Riccardi e Teresa Langella a Uomini e Donne sono l’argomento degli ultimi giorni. Dopo Andrea Cerioli, che non ha neppure atteso le puntate serali per svelare che la donna della sua vita fosse Arianna Cirrincione, anche la Langella e il Riccardi sono pronti a decidere. Meno chiara la situazione per Luigi Mastroianni, che è ancora alle prese con ben tre corteggiatrici e non appare pronto ad una scelta imminente, e ...

Maria De Filippi dice la sua : il conflitto di interessi a Sanremo e lo speciale Uomini e Donne : Maria De Filippi presenta lo speciale di Uomini e Donne: aspettative e speranze della conduttrice sulla prima serata Fremono i preparativi per lo speciale di Uomini e Donne. E di questo nuovo progetto, su Oggi, ne ha voluto parlare Maria De Filippi in persona. La prima scelta che vedremo, come ha confermato lei, sarà quella […] L'articolo Maria De Filippi dice la sua: il conflitto di interessi a Sanremo e lo speciale Uomini e Donne ...

Uomini E Donne Anticipazioni : Luigi nel caos - Oggi per Teresa Langella ultima puntata prima della festa in villa in prima serata : Oggi Uomini e Donne: Teresa Langella si bacia con Antonio e annuncia la scelta Questo pomeriggio a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Per Teresa Langella è l’ultimissima... L'articolo Uomini E Donne Anticipazioni: Luigi nel caos, Oggi per Teresa Langella ultima puntata prima della festa in villa in prima serata proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne - over : la De Flippi caccia Gian Battista e Claire - Noel sbugiarda Armando : Questa settimana, come di consueto, sono andate in onda tre puntate di Uomini e donne dedicate al trono over e dove abbiamo assistito a clamorosi colpi di scena, in particolare quello riguardante Gian Battista e Claire, smascherati da Maria De Filippi, la quale ha portato alla luce l'inganno ordito dai due ai danni della trasmissione e che ha avuto come conseguenza l'allontanamento di entrambi dal programma. Altra vicenda quella di Gemma e Rocco ...

Uomini e Donne oggi : ultima puntata e bacio per Teresa - Luigi nel caos : oggi Uomini e Donne: Teresa Langella si bacia con Antonio e annuncia la scelta Questo pomeriggio a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Per Teresa Langella è l’ultimissima apparizione prima della scelta. La tronista di Napoli annuncia infatti di essere pronta a trascorrere del tempo in villa con Andrea […] L'articolo Uomini e Donne oggi: ultima puntata e bacio per Teresa, Luigi nel caos proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Langella saluta e annuncia di essere pronta alla scelta : La scelta di Teresa Langella è sempre più vicina e con grande curiosità i telespettatori di Uomini e donne continuano a tenere sotto controllo i suoi movimenti e quello dei suoi corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Nella puntata che Canale 5 trasmetterà oggi 7 febbraio a partire dalle ore 14:45, infatti, sarà la stessa tronista napoletana ad annunciare di essere ormai prossima alla decisione definitiva. Spiegherà di avere concluso ...

Uomini e Donne anticipazioni : Luigi vuole nuove corteggiatrici : Luigi Mastroianni: perchè vuole conoscere nuove ragazze a Uomini e Donne Luigi Mastroianni sarà al centro di una bufera emotiva nelle prossime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. oggi pomeriggio Maria De Filippi tornerà su Canale5 con le vicende sentimentali di tronisti e corteggiatori. L’ex fidanzato di Sara Affi Fella farà una confessione inaspettata, sottolineando di voler conoscere nuove ragazze. Come anticipato da un video ...