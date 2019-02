Uefa | la Superlega può attendere

Uefa : Var sui maxischermi con arbitro che spiega e nuova Champions (ma non Superlega) : Ceferin rieletto presidente Uefa L’Uefa sembrava refrattaria alla Var, tanto che il presidente Ceferin, appena rieletto, è stato messo davvero al muro per poter far entrare l’innovazione tecnologica dagli ottavi di finale della della Champions. Ed ora, invece, proprio la federazione europea diventa all’avanguardia annunciando, in occasione del congresso Uefa incorso a Roma che dalla prossima stagione i maxi-schermi segnaleranno ...

Uefa : Ceferin boccia la Superlega - 'noioso vedere sempre PSG - Juve' : Aleksander Ceferin dovrebbe essere riconfermato oggi 7 febbraio alla guida dell'Uefa. Anche perché è l'unico ad essersi presentato come candidato Presidente. Nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano francese "Le Monde", Ceferin ha tirato un bilancio della sua attività alla guida dell'Uefa. Ma, soprattutto, ha affrontato il tema della creazione di una nuova Superlega europea che dovrebbe viaggiare in parallelo con la più blasonata ...

SUPERLEGA - CEFERIN : 'SEMPRE JUVE-PSG? CHE NOIA!'/ Presidente Uefa - 'ucciderebbe il calcio' : CEFERIN boccia l'idea della SUPERLEGA e porta ad esempio Psg-Juventus. Il Presidente Uefa e gli altri temi di scontro con la Fifa tra cui il Mondiale..

Uefa – Linea dura per Ceferin : “Superlega? PSG-Juventus ucciderebbe il calcio ogni settimana. Mondiale a 48 squadre? Dico che…” : Pronto ad essere confermato alla guida dell’UEFA, Aleksander Ceferin conferma la volontà di non voler dare seguito a progetti riguardanti Superlega e Mondiale in Qatar a 48 squadre Aleksander Ceferin si prepara ad essere riconfermato alla guida dell’UEFA come unico candidato presidente del congresso che si svolgerà domani a Roma. Ceferin sembra avere le idee piuttosto chiare in merito al futuro del calcio internazionale, ...

Ceferin : 'La Uefa dice no alla Superlega - che noia PSG-Juve ogni settimana' : Il numero uno del massimo organismo europeo ha risposto picche anche all'idea avanzata dalla Fifa di una nuova coppa del mondo per club : 'È un progetto da 25 miliardi di dollari di cui non sappiamo ...

