Strage di Erba | Azouz Marzouk | Olindo Romano e Rosa Bazzi sono innocenti

Strage di Erba - Azouz : "Rosa e Olindo sono innocenti" : Azouz Marzouk ha cambiato idea: "Olindo e Rosa sono innocenti, basta leggere le carte per capirlo. I veri colpevoli sono ancora in libertà. Se quel giorno mi fossi trovato in Italia sarei finito all'ergastolo" Segui su affaritaliani.it

Strage di Erba : Pietro e Beppe Castagna - 'da Le Iene subdole insinuazioni' : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - Nell'ultimo servizio dedicato alla Strage di Erba "Le Iene non si sono limitate ad una discutibile affermazione di innocenza, ma si sono abbandonate a subdole insinuazioni di colpevolezza, annunciate sin dai promo: inaccettabili, per la gravità assoluta del crimine anch

Camilla Ghini contro Le Iene/ "Da Brizzi alla Strage di Erba : programma per complottisti - inventa per share" : Camilla Ghini contro Le Iene: "Da Brizzi alla strage di Erba: programma per complottisti, inventa servizi per fare share"

Strage di Erba - i fratelli Castagna su Le Iene : "Subdole e infamanti insinuazioni" : La puntata monotematica de Le Iene dedicata alla Strage di Erba, realizzata dall'inviato Antonino Monteleone e andata in onda martedì 29 gennaio, è stata premiata dall'Auditel ma ha diviso l'opinione pubblica. "Rosa e Olindo due innocenti all'ergastolo?", era il titolo dello speciale. All'indomani della messa in onda Repubblica ha parlato di "boom di polemiche sulla puntata revisionista delle Iene", aggiungendo: "La trasmissione insinua il ...

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato guerra a Le Iene dopo la puntata sulla Strage di Erba. Leggi cosa è accaduto : Selvaggia Lucarelli ha pubblicamente dichiarato guerra a Le Iene dopo la puntata sulla strage di Erba andata in onda martedì sera, contro l’ultima puntata de La Dottoressa Giò. Nello speciale de Le Iene curato... L'articolo Selvaggia Lucarelli ha dichiarato guerra a Le Iene dopo la puntata sulla strage di Erba. Leggi cosa è accaduto provIene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Strage di Erba e revisionismo delle Iene/ Selvaggia Lucarelli e sindaco attaccano : "La tv non è un tribunale" : Strage di Erba e revisionismo Iene, Selvaggia Lucarelli e il sindaco attaccano il programma: "La televisione non è un tribunale. Ora si è passato il segno"

Le Iene - speciale revisionista sulla Strage di Erba : «Rosa e Olindo due innocenti all’ergastolo?» : Le Iene, speciale strage di Erba «Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo?». Le Iene presentano in prime time uno speciale dal titolo eloquente, prosecuzione di un’inchiesta sulla strage di Erba avviata lo scorso anno da Antonino Monteleone. Il giornalista, che sarà alla conduzione dell’approfondimento in onda stasera su Italia1, tornerà ad occuparsi del caso di cronaca per il quale i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, ...

Le Iene - speciale Strage di Erba - Antonino Monteleone a Blogo : "Noi rigorosi e professionali. Franca Leosini mi ha deluso" : Stasera in prima serata su Italia 1 arriva 'Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo?', speciale dedicato alla strage di Erba. Alla conduzione Antonino Monteleone, l'inviato che da settembre si sta occupando per la trasmissione di Davide Parenti di uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni: l’11 dicembre 2006 vennero uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la ...

Spoiler Le Iene - Strage di Erba : nuove dichiarazioni dal super testimone sul caso : Testimonianze e intercettazioni inedite dal contenuto clamoroso sono oggetto dell'inchiesta condotta dal programma televisivo "Le Iene", in onda con un'edizione speciale domani sera alle 21.00 su Italia 1. Olindo e Rosa, condannati in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e di una vicina di casa, Valeria Cherubini, continuano a gridare dal carcere la loro ...