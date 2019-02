Salvini replica a Berlusconi | ' Mia parola vale più dei sondaggi | onorerò il contratto di

Italia-Francia - Parigi richiama ambasciatore. Replicano Salvini-Di Maio. Colle preoccupato : Così come En Marche, il partito di governo francese, è alleato in Europa con il Pd, partito d'opposizione in Italia, così il Movimento 5 Stelle incontra una forza politica di opposizione al Governo ...

Festival di Sanremo : Pio e Amedeo punzecchiano Salvini - il ministro replica con un tweet ironico : Mercoledì 6 febbraio è andato in onda su Raiuno il secondo appuntamento con la 69^ edizione del Festival di Sanremo. Finalmente Virginia Raffaele e Claudio Bisio sono riusciti a rompere il ghiaccio, risultando maggiormente a proprio agio sul palco dell'Ariston rispetto alla puntata d'esordio. Tuttavia i veri mattatori di ieri sono stati Pio e Amedeo. La satira del duo comico foggiano formato da Pio D'Antini e Amedeo Grieco ha preso di mira un ...

Ancora una volta - e le Foibe? Salvini contro l'Anpi : "Nega l'eccidio - stop ai fondi pubblici". La replica : "Non ci spaventa" : Non si placa la polemica per il convegno sulle foibe organizzato per il 10 febbraio dall'Anpi di Parma, nel quale si ipotizzerebbe, stando agli interventi previsti, che un numero consistente di vittime sarebbe dovuto ai militari fascisti e non ai partigiani titini. Una visione "negazionista", sostiene il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che è netto: "E' necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi, che negano le ...

Anpi replica a Salvini : foibe fu tragedia - minacce non ci spaventano : L'Anpi replica al vicepremier leghista Matteo Salvini, che aveva accusato i partigiani di negare "le stragi comuniste". "Le foibe sono state una tragedia nazionale che copre un ampissimo arco di tempo ...

Urla "Assassino di m.." a Salvini durante il comizio a Giulianova : ecco la replica del vicepremier : Matteo Salvini è andato a Giulianova a sostenere la candidatura di Marco Marsilio alla presidenza della Regione Abruzzo. Il vicepremier e ministro dell'Interno è stato contestato da una persona sotto ...

Salvini sfida Di Maio sui numeri della Tav. La replica : "Avanti sulle cose su cui siamo d'accordo" : Accantonare le questioni che vedono la maggioranza in disaccordo e andare avanti sulle cose che uniscono. Questa la mediazione di Luigi Di Maio che, però, sottende un nuovo indiscutibile No alla Tav Torino-Lione, che invece Matteo Salvini vuole realizzare. Il leghista sfida "numeri alla mano" l'alleato sulla tratta ferroviaria che spacca il Governo."Non è in discussione il Governo - dice Di Maio - sono in discussione alcune cose su ...

Salvini al comizio con la maglia del Giulianova/ Replica della società : "no strumentalizzazioni politiche" : Salvini al comizio con maglia della Real Giulianova: 'me l'hanno regalata'. Contestato dai tifosi, Replica della società 'no strumentalizzazioni politiche'

Fico : "No alla Tav. Salvini? Mi farei processare". La replica del vicepremier : Insomma, se le parole di Fico sono rappresentative della politica grillina, allora l'asse di governo M5s-Lega sembra davvero a rischio. Lui predica in ogni caso unità. "Ci sono molte ragioni che ...

Scontro sulla Tav. Di Maio replica a Salvini : “Ridimensionarla? Una supercazzola” : Lo stop definitivo alla Torino-Lione in cambio del voto contrario all’autorizzazione a procedere sul caso Diciotti: uno scambio al quale il ministro dell’Interno non vuole credere, ma che potrebbe nascondersi dietro l’incertezza che ancora regna nel Movimento 5 Stelle sulla linea da seguire in Giunta per le immunità parlamentari. E che potrebbe dur...

Tav - Di Maio replica a Salvini : "Ridimensionare l'opera? È una supercazzola" : Questa domenica non è iniziata sotto i migliori auspici per il governo di Giuseppe Conte. Lo scontro sulla Tav Torino-Lione è più aperto che mai e se stamattina il vicepremier Matteo Salvini aveva confermato la realizzazione dell'opera, dettando di fatto la linea dell'esecutivo e dando per certo un accordo col Movimento 5 Stelle, il collega Luigi Di Maio non si è detto altrettanto aperto al dialogo.Ribadendo la posizione di M5S già espressa a ...

Salvini contestato a Giulianova : “Assassino di m…”. E lui replica : “Hai vinto dieci immigrati a casa tua” : Matteo Salvini, a Giulianova per la candidatura in Regione Abruzzo di Marco Marsilio, è stato contestato mentre parlava dal palco. “Assassino di m…” gli ha urlato un uomo tra il pubblico. “Hai vinto dieci immigrati a casa tua” è stata la replica del leader della Lega. L'articolo Salvini contestato a Giulianova: “Assassino di m…”. E lui replica: “Hai vinto dieci immigrati a casa tua” ...

Matteo Salvini - la strepitosa replica agli insulti di Padre Alex Zanotelli : "Forse..." : L'ultimo di una lunga lista. Si parla di Padre Alex Zanotelli, 80enne missionario comboniano impegnato tra Africa e Italia. L'ultimo della lunga lista di preti che attaccano con parole ingiustificabili Matteo Salvini per le sue politiche sull'immigrazione. In una recente intervista a LaPresse, Zanot

Forza Italia e Fdi salvano Salvini? M5S-Pd replicano con la cannabis : Comunque andrà a finire il caso Diciotti e la richiesta di processare il ministro dell'Interno Matteo Salvini rischia di stravolgere il quadro politico a poche settimane dalle cruciali elezioni europee del 26 maggio. Quasi certamente, se si arrivasse al voto in aula... Segui su affarItaliani.it