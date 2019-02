Emiliano Sala : recuperato un corpo dai resti dell'aereo : Era nell'aria e purtroppo le autorità ne hanno dato conferma: è stato recuperato un corpo senza vita dall'aereo che avrebbe dovuto trasportare il calciatore Emiliano Sala, da Nantes a Cardiff, in Galles. Per cause ancora da accettare l'aereo si è schiantato in acqua inabissandosi in fondo al Canale della Manica, mettendo con ogni probabilità la parole fine alla vita del 29 enne calciatore Emiliano Sala e del pilota dell'aereo, David Ibbotson. ...