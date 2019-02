Roma | dal fango di Romolo e Remo al crollo | passando per un impero

La Francia richiama l'ambasciatore a Roma : 'I peggiori attacchi dalla Seconda guerra mondiale' : Sin dall'arrivo del nuovo governo i rapporti tra l'Italia e la Francia si sono incrinati per via della politica rigida sulla questione migranti. In quei giorni, infatti, il governo francese si è ...

"Attacchi e ingerenze dall'Italia senza precedenti". Parigi richiama l'ambasciatore francese a Roma : "Le ultime ingerenze sono una provocazione ulteriore e inaccettabile, violano il rispetto dovuto all'elezione democratica fatta da un popolo amichevole e alleato e il rispetto che i governi democratici e liberamente eletti si devono reciprocamente": così il ministero degli Esteri francese ha motivato in una dichiarazione ufficiale la decisione di richiamare l'ambasciatore francese a Roma."Per diversi mesi la Francia è stata oggetto ...

Festival di Berlino 2019 - La paranza dei bambini (dal Romanzo di Saviano) guida la squadra dei 5 italiani : 400 film da tutto il mondo divisi in 9 sezioni, circa 30 cinema coinvolti in tutta la città, 11 giorni di programmazione il tutto al costo di 26 milioni di euro di cui 8,2 provenienti dallo Stato. Questo è il profilo istituzionale del più grande (e vero) Festival internazional-metropolitano d’Europa che dal 2020 erediterà l’italiano Carlo Chatrian in qualità di Direttore artistico, sostituendo il decano Dieter Kosslick. Un autentico gigante se ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Teresa in villa : la cena Romantica con Andrea Dal Corso : Per Teresa Langella è giunto il momento di pensare a quella che sarà la sua scelta finale a Uomini e donne, dato che ormai manca davvero pochissimo. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che la messa in onda dell'attesa puntata conclusiva del perCorso di Teresa verrà trasmessa il prossimo venerdì 15 febbraio in prime time alle ore 21.30, nel Corso del primo dei tre appuntamenti speciali con la trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, che per ...

Il genio di Giulio Romano in mostra a Mantova con 72 disegni dal Louvre : La novità assoluta del tratto, fondamentale all'elaborazione del linguaggio manierista; la stretta relazione tra i suoi disegni e gli ambienti reali; e poi il talento come architetto, e una feconda ...

Roma - Manuel Bortuzzo si è svegliato dal coma ed ha saputo di essere rimasto paralizzato : "Non sento più niente": l'ha detto stamattina al padre Franco che era al suo capezzale, il 19enne nuotatore Manuel Bortuzzo al risveglio dal coma farmacologico. Sabato notte era con la fidanzata Martina, anche lei nuotatrice 16enne, a piazza Eschilo, quartiere Axa a Roma sud. Erano davanti a un distributore automatico di sigarette quando da uno scooter nero con a bordo due persone sono stati esplosi tre colpi di pistola: due sono andati a vuoto, ...

Roma - Fazio : 'Ripartiamo dalla grande partita col Milan. Zaniolo è fortissimo' : Federico Fazio, 31 anni. LaPresse Sembra un impegno facile, ma non lo è. Perché il Chievo ha un bisogno assoluto di punti per sperare ancora nella salvezza e perché la Roma di quest'anno di certezze ...

Festival del Cinema Spagnolo dal 2 all’ 8 maggio a Roma : Si tiene a Roma, presso il Cinema Farnese di Campo dè Fiori, dal 2 all’8 maggio 2019 la dodicesima edizione del Festival del Cinema Spagnolo dedicato al Cinema Spagnolo e latinoamericano di qualità. L’immagine ufficiale di questa edizione del Festival è opera di Esteban Villalta Marzi, artista italo-Spagnolo di fama internazionale che tra gli anni Ottanta e Novanta diventa un membro attivo del movimento artistico “Movida Madrilena”, ...

Ferimento Bortuzzo - ritrovata una pistola non lontano dal luogo della sparatoria a Roma : Investigatori sulle tracce di due persone che avrebbero aperto il fuoco contro il nuotatore veneto, ferendolo gravemente al midollo

It - Italia 1/ Streaming video del film tv tratto dal Romanzo di Stephen King - 5 febbraio 2019 - oggi - : It, la trama e il cast del film thriller in onda su Italia 1 oggi, martedì 5 febbraio 2019 con Tim Curry, Richard Thomas, Jonathan Brands e John Ritter.

Buttafuori investiti al Qube di Roma : si arrendono i due fratelli ricercati e accusati di tentato omicidio aggravato dall'odio razziale : Si sono costituiti due fratelli, italiani di 30 e 27 anni, considerati i responsabili del tentato omicidio dei due Buttafuori senegalesi, investiti nei giorni scorsi davanti alla discoteca Qube in via ...

Roma - De Rossi difende Kolarov dalle critiche! Il commento fa il pieno di like : “fratello mio” [FOTO] : Daniele De Rossi interviene in prima linea per difendere Alexander Kolarov dalle critiche e dai fischi dei tifosi: il commento su Instagram fa il pieno di like Dopo diverse partite d’assenza, nelle quali è stata evidente la mancanza di leadership nel cuore della mediana giallorossa, capitan Daniele De Rossi è tornato a suo posto. Nella sfida contro il Milan si sono visti i primi miglioramenti, se non tanto sotto il profilo del ...

Forza Manuel : 48ore per salvare dall'incubo il giovane nuotatore ferito a Roma : Manuel Bortuzzo è in condizioni stabili ma le preoccupazioni dei medici sono tutte per la funzionalità del midollo: "Per ora...

Emilia Romagna flagellata dal maltempo. Il Reno allaga campagne e abitazioni : Difficile la conta dei danni nel piccolo paese di Argelato, interamente sommerso dal fiume. Il governatore Bonaccini chiederà lo stato d'emergenza