Marquez | è allarme spalla | Peggio del previsto

MotoGP - Marc Marquez lancia l’allarme : “Recupero molto lungo - credevo più semplice. Non sarò al top per i test” : Marc Marquez ha lanciato l’allarme in merito alla sua condizione fisica dopo l’operazione alla spalla sinistra. Il Campione del Mondo di MotoGP non sembra infatti essere sereno riguardo alla sua salute in un’intervista rilasciata in occasione della premiazione di Mundo Depurtivo: “Vengo da un recupero molto lungo, più di quanto pensassi. Se nei test malesi non potrò dare il meglio, spero di riuscire a farlo in quelli del ...