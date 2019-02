" Incomprensioni " con Francia a confine - Viminale chiede "rispetto" : Roma, 7 feb., askanews, - "Altre incomprensioni tra Francia e Italia per questioni di confine ". Lo rendono noto fonti del Viminale , che stigmatizza "il comportamento della polizia doganale di Parigi"."...

Sportiello contro la sua Atalanta. Dagli inizi a quelle Incomprensioni con Gasp : Difficilmente le 88 presenze in maglia Dea avranno un seguito. Colpa di alcune incomprensioni mai totalmente dimenticate, senza le quali quella avventura sarebbe stata di certo speciale. Storia forse ...

Vademecum per superare la Grande Muraglia delle Incomprensioni con la Cina : La distanza sul mappamondo (7mila e 500 chilometri, 9 ore di volo) c’è, e non è l’unica. Nonostante una solida comunità cinese residente in Italia (300mila persone, il 5,7% degli stranieri totali) e il boom di turisti dalla Cina (1,4 milioni l’anno: siamo la terza meta europea più ambita, stando alla China Tourist Academy), alta è ancora la Grande Muraglia delle differenze (e diffidenze) culturali tra il Bel Paese e il Dragone. «Alcuni ...