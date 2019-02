Formula 1 | Ferrari | prova del sedile per Leclerc a Maranello

Formula 1 - Ferrari : data e orari della presentazione della nuova monoposto 2019 : Conto alla rovescia agli sgoccioli. Mancano solo dieci giorni all'unveiling della nuova monoposto di Formula 1 della Scuderia Ferrari . La presentazione si terrà come noto il 15 febbraio a Maranello , ...

Formula 1 - quattro piloti al simulatore per la Ferrari : Wehrlein - Hartley - Fuoco e Rigon : Il neozelandese può vantare anche una solida esperienza nelle gare di durata: è stato due volte campione del mondo FIA WEC, 2015 e 2017, e ha vinto l'edizione 2017 della 24 Ore di Le Mans. Fuoco fa ...

Formula 1 - Mick Schumacher alla mostra dedicata a papà Schumi al Museo Ferrari. FOTO : Mick Schumacher, il 19enne nuovo pilota dell'Academy Ferrari e figlio del grande Michael, ha visitato la scorsa settimana il Museo Ferrari che dal 3 gennaio 2019 ospita una mostra per celebrare i 50 ...

Formula 1 - il sound della Power Unit Ferrari 2019 - : "SENTI IL RUGGITO" Dalle simulazioni al banco e dai primi test si vocifera sia la Power Unit più performante della storia del Cavallino . Per ora è possibile solamente sentirne il sound, nell'attesa ...

Formula 1 - Ferrari : dopo il motore si riaccendono anche i sogni. Riparte la sfida alla Mercedes : Si riaccendono i sogni, a parole e non solo in casa Ferrari . A due settimane esatte dalla presentazione, a Maranello è stata fatta la prima accensione del motore in macchina. alla presenza ovviamente ...

Formula 1 - Camilleri : 'Ferrari investirà di più per vincere nel 2019' : La Ferrari va benissimo e illumina il Made in Italy nel mondo: "Siamo soddisfatti dei risultati, abbiamo raggiunto e superato tutti gli obiettivi. E' stato un anno solido, entriamo nel 2019 fiduciosi ...

Formula 1 - Sky Spy : Ferrari - la tessera mancante : Quando SkySpy spenge il microfono, si accendono le rivelazioni. È il gioco delle parti: guai esporsi in Formula 1 , ma se viene garantito l'anonimato allora emergono storie decisamente interessanti. ...

Ferrari : ipotesi per una monoposto a zero emissioni di Formula E [FOTO] : L’importanza sempre maggiore che sta guadagnando il Campionato di Formula E spingerà anche i grandi marchi della Formula 1 a partecipare a questa competizione Il futuro della mobilità è a zero emissioni: tutte le Case automobilistiche internazionali stanno infatti lanciando gradualmente modelli 100% elettrici e presto ogni brand avrà uno o più modelli elettrificati in grado di soddisfare le più svariate esigenze degli automobilisti. Questo ...

Formula 1 - Sky Spy : 'Leclerc - la sua prima stagione in Ferrari sarà un vero spartiacque'. Ecco perché : "La Red Bull ha cambiato totalmente la sua politica dopo Vettel " ha concluso il nostro interlocutore " i quattro Mondiali di Seb hanno convinto i vertici della squadra che non fosse più necessario ...

Formula 1 - Vettel : 'L'obiettivo della Ferrari è chiaro - il Mondiale 2019 è una grande sfida' : Il tedesco quattro volte campione del mondo, ha anche accennato ai cambiamenti nella scuderia con Binotto e Leclerc che hanno preso il posto di Arrivabene e Raikkonen, rispettivamente nel ruolo di ...

Formula 1 - emozione per Mick Schumacher : nuovo pilota della Ferrari Driver Academy : Ormai è ufficiale: i destini della Ferrari e della famiglia Schumacher tornano ad intrecciarsi. La scuderia di Maranello, infatti, con un comunicato stampa ha annunciato che il 19enne pilota tedesco Mick Schumacher ha stretto un accordo con la scuola per giovani talenti, la Ferrari Driver Academy, aprendo di fatto una girandola di emozioni e suggestioni tra i tifosi del "cavallino rampante" che già sognano di poter rinverdire i fasti del ...

Formula 1 - il progetto Ferrari 2019 : via al countdown per conoscere la monoposto di Vettel e Leclerc : Un cantiere nel cantiere. A un mese dalla presentazione della nuova Ferrari a Maranello si lavora su più fronti: all'interno del Reparto Corse infatti il progetto 670 sta crescendo nei tempi. E mentre ...