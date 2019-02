Di Maio non ha incontrato i rappresentanti del movimento dei gilet gialli

Crisi Italia-Francia - Di Maio e Conte provano a minimizzare : “Rapporto non è in discussione” : Il governo italiano tenta di minimizzare la portata dello scontro tra Roma e Parigi dopo la decisione francese di richiamare il suo ambasciatore. Per Conte i rapporti non sono in discussione, mentre per Di Maio il popolo francese "è nostro amico e alleato". Anche Salvini si dice pronto a un incontro con l'esecutivo francese. Linea più dura solo da parte di Alessandro Di Battista.Continua a leggere

Italia-Francia - Di Maio : Incontro con Gilet gialli non è provocazione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio - non cedo a racconto catastrofico : PESCARA, 7 FEB - "Io sono molto fiducioso su quello che stiamo facendo, aiuterà la nostra economia. Voglio dire a tutti quanti di stare tranquilli, di andare avanti: non cederemo a questo racconto catastrofista sull'Italia che stanno facendo in queste ore". Lo afferma in un video su ...

Parigi - Tajani : Di Maio non veda violenti : 16.48 "Il vicepremier Di Maio poteva benissimo risparmiarsi questa missione lampo in Francia per andare a fare patti con coloro che tirano le molotv contro la polizia, che distruggono i negozi. E tutto questo per cercare di fare un gruppo parlamentare dopo le Europee". Così il presidente dell'Europarlamento Tajani, dopo che Parigi ha richiamato l'ambasciatore a Roma. "La Francia ha le sue responsabilità, ma si rischia di passare dalla ragione ...

Di Maio - non cedo a racconto catastrofico : ANSA, - PESCARA, 7 FEB - "Io sono molto fiducioso su quello che stiamo facendo, aiuterà la nostra economia. Voglio dire a tutti quanti di stare tranquilli, di andare avanti: non cederemo a questo ...

Diciotti - Giulia Bongiorno umilia Luigi Di Maio : 'Cosa proprio non riesce a capire' : La scelta 'si inserisce in una politica del governo e in un conflitto internazionale tra Italia e Malta perché la Diciotti fu dirottata verso il nostro Paese', spiega la Bongiorno. 'Nel dna dei 5 ...

Diciotti - Giulia Bongiorno umilia Luigi Di Maio : "Cosa proprio non riesce a capire" : "Ora si deve decidere solo sull'interesse pubblico". Giulia Bongiorno, ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, fa chiarezza sulla vicenda dell'autorizzazione a procedere nei confronti Matteo Salvini sul caso Diciotti: "Bisogna capire che in questa fase non si deve dire se Salvini ha commesso il re

Sen. Damiani - FI - : "Di Maio-Salvini? Un'alleanza che non ha punti di convergenza" : Che Salvini e Di Maio siano su posizioni molto lontane rispetto alla TAV non credo possa stupire qualcuno: la Lega per forma mentis ed elettorato ha una visione positiva dell'economia di mercato, ...

Sen. Damiani - FI - : "Di Maio-Salvini? Un'alleanza che non ha punti di convergenza" : Che Salvini e Di Maio siano su posizioni molto lontane rispetto alla TAV non credo possa stupire qualcuno: la Lega per forma mentis ed elettorato ha una visione positiva dell'economia di mercato, ...

Di Maio sui sindacati : "Andranno in piazza? Possono farlo - ma non li ho visti protestare per la legge Fornero" : Da una parte, in programma, sabato prossimo, a Roma, la manifestazione sindacale di Cgil, Cisl e Uil. Dall'altra la risposta del vice presidente del Consiglio pentastellato, Luigi Di Maio. E, forse, una polemica.Intervsitato in queste ore a Uno Mattina, lo storico programma di Raiuno, in onda tutti i giorni, condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, il capo politico del Movimento 5 Stelle ha risposto così alla domanda sull'evento ...

Recessione - la colpa non è di Salvini e Di Maio. Se ‘allarghiamo lo sguardo’ è tutto fermo : L’Italia è entrata in Recessione, ma la maggior parte della colpa è di Donald Trump, non di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Diamo insomma al governo una pezza d’appoggio macro, una volta ogni tanto. Le chiacchiere stanno a zero, no? Lasciamo parlare i “fondamentali”. Anche se è vero che l’esecutivo Conte spende molto del suo soft power mediatico con la testa alle Elezioni europee di maggio (Lega e M5S sono il primo ...

Salvini : «Bizzarro che Parigi veda l’analisi sulla Tav e io no». Di Maio : «Non l’ho letta neanche io» : Nessuno dei vicepremier ha ricevuto la relazione costi-benefici sull’Alta velocità inviata dal Mit alla Francia, ma la procedura prevede esattamente questo. E sul caso Diciotti il leader leghista avverte: «Querelo chi parla di scambio col M5S sul voto in giunta»

Reddito - il Fondo monetario lo promuove ma ne critica le cifre. Di Maio attacca : ‘Affamano i popoli - non hanno credibilità’ : La crescita è rallentata e il rischio recessione è aumentato. Il rapporto Article IV del Fondo monetario internazionale sull’Italia, redatto il 18 dicembre scorso e pubblicato oggi, avverte il nostro Paese delle sue debolezze strutturali e della conseguente vulnerabilità: in caso di un acuto stress dell’Italia l’effetto contagio potrebbe essere globale e significativo, tanto da “spingere i mercati in territori inesplorati”. Il ...

Reddito - Il Fondo monetario lo promuove ma ne critica le cifre. Di Maio attacca : ‘Affamano i popoli - non hanno credibilità’ : La crescita è rallentata e il rischio recessione è aumentato. Il rapporto Article IV del Fondo monetario internazionale sull’Italia, redatto il 18 dicembre scorso e pubblicato oggi, avverte il nostro Paese delle sue debolezze strutturali e della conseguente vulnerabilità: in caso di un acuto stress dell’Italia l’effetto contagio potrebbe essere globale e significativo, tanto da “spingere i mercati in territori inesplorati”. Il ...