Cioccola-ti-amo 2019 | a Casalecchio il fine settimana è dolcissimo

Week end per golosi con Cioccola tiamo : ... aperta dalle 9 alle 20 , con prolungamentoi il sabato fino alle 22, , dove, anche in caso di maltempo si potrà assaggiare, ammirare e acquistare tutto quanto ruota attorno al mondo del cioccolato. ...

La mia storia con il Cioccolato - su Food Network il re Ernst Knam racconta 16 torte d'amore : Il Re del Cioccolato Ernst Knam si prende una vacanza da Real Time, che lo ha 'rinchiuso' sotto al tendone di Bake Off da settembre a fine gennaio, e si trasferisce per un po' sulla 'cugina' Food Network per un nuovo programma a base di dolci. Parliamo de La mia storia con il Cioccolato, in onda da sabato 2 febbraio alle 14.00 sul canale 33 del DTT nel quale il pasticcere presenterà al pubblico 16 delle sue torte più famose, più emblematiche, ...