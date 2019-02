Virtus Divino Amore calcio | I cat | Marino | «Col Real Marconi Anzio un brutto primo

romadailynews

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Roma – Si interrompe dopo cinque partite utili la striscia positiva della Prima categoria della. La squadra di mister Andrea Fagiolo è caduta nello scontro diretto sul campo del, ex fanalino di coda che ora ha agganciato i capitolini al penultimo posto, lasciando l’ultima piazza al Time Sport Roma Garbatella. Il 2-3 rimediato nella località tirrenica complica i piani dellanella corsa verso la salvezza diretta.«Abbiamo giocato untempo davvero– commenta il centrocampista centrale classe 1990 Giordano– Non so spiegarmi il motivo, forse abbiamo affrontato l’impegno con una sicurezza eccessiva e gli avversari ci hanno castigato andando sul doppio vantaggio. Nella ripresa, però, la squadra ha avuto un’ottima reazione e siamo riusciti a rimettere in piedi la gara grazie ad un mio gol e a quello di De ...