Tutte le canzoni di Sanremo 2019

Sanremo 2019. I testi di Tutte le canzoni in gara : l’amore impera ma anche l’inquietudine della nuova generazione tra le righe delle canzoni del Festival : L’amore impera, come sempre, ma ci sono anche tanti spunti di riflessione tra le righe dei testi delle canzoni in gara. C’è il malessere della nuova generazione del pezzo di Daniele Silvestri, il ricordo di un padre che non c’è più (Paola Turci), la fragilità umana (Simone Cristicchi), tanto per fare qualche esempio di testo costruito per far pensare. Tra gli autori alcuni dei grandi nomi della musica italiana come Gianna ...