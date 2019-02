The Outer Worlds verrà distribuito anche in formato fisico

L'atteso RPG The Outer Worlds è il protagonista della copertina di marzo di Game Informer : The Outer Worlds, il gioco RPG open-world annunciato nel dicembre 2018 dal publisher Private Division e dallo sviluppatore Obsidian Entertainment, è la cover story di Game Informer del marzo 2019, ha annunciato la rivista.Ecco la panoramica di Game Informer riportata da Gematsu:"All'interno, troverai 14 pagine piene di nuovi dettagli, immagini e artwork di The Outer Worlds. Abbiamo imparato a conoscere il lontano sistema stellare di Halcyon che ...

The Outer Worlds : Obsidian Entertainment è estremamente soddisfatta del supporto del publisher Private Division : The Outer Worlds è stato ben accolto dalla community quando è stato mostrato ai The Game Awards 2018 lo scorso mese, riporta WCCFtech. Ebbene lo studio per il suo titolo sta collaborando con Private Division, collaborazione si starebbe dimostrando un successo.Come riferiscono Tim Cain e Leonard Boyarsky, lo sviluppo del gioco sta andando molto bene, i ragazzi di Private Division si stanno dimostrando "meravigliosi. Capiscono tutti cosa stiamo ...

The Outer Worlds non sarà grande quanto Fallout : New Vegas : The Outer Worlds, il prossimo gioco di Obsidian, potrebbe essere uno dei migliori titoli del 2019. Sviluppato dai creatori originali di Fallout, sembra essere il successore di New Vegas che tutti desideravamo da anni. Tuttavia, sembra che non dobbiamo aspettarci la stessa vastità.The Outer Worlds, che è stato annunciato la scorsa settimana ai The Game Awards, è un gioco di ruolo sci-fi ambientato in un universo in cui le corporazioni hanno preso ...

The Outer Worlds ci permette di essere l'eroe della nostra storia : The Outer Worlds è il nuovo titolo di Obsidian Entertainment che ci permette di scegliere liberamente di interpretare l'ero della nostra storia come vogliamo noi.Le nostre azioni non saranno definite dagli sviluppatori bensì saremo noi a scegliere come vivere la nostra avventura, permettendo una varietà di stili di gioco diversi, riporta Segmentnext.Spetterà a noi scegliere di essere un eroe buono, un eroe malvagio, o un po' entrambi. ...

The Outer Worlds - ecco una nuova galleria di screenshot : Oggi, invece, vi mostriamo una nuova serie di screenshot recentemente pubblicati da Obsidian Entertainment , che ci mostrano nuovamente il mondo di gioco che potremo esplorare a partire dal ...

"The Outer Worlds è un gioco che i fan di Obsidian ameranno" : Tra i molti nuovi giochi che sono stati annunciati ai The Game Awards pochi giorni fa, forse quello che ha entusiasmato la maggior parte dei giocatori è stato The Outer Worlds, il nuovo RPG sci-fi in prima persona di Obsidian. E non sono solo i fan che ne sono entusiasti: secondo Obsidian, questo è un gioco che lo studio voleva realizzare da molto tempo e con l'aiuto di Private Division di Take-Two ci sono finalmente riusciti.Recentemente, in un ...

The Outer Worlds : il nuovo RPG di Obsidian non includerà microtransazioni. Pubblicate nuove immagini e dettagli : The Outer Worlds di Obsidian è un gioco che promette di accontentare tutti i fan di Fallout. E per soddisfare anche altri giocatori, gli sviluppatori hanno dichiarato che il gioco non presenterà microtransazioni.In un'intervista con Gamestar, il creatore di Fallout, Timothy Cain, ha dichiarato che non ci sono piani per includere microtransazioni."Non ci sono microtransazioni nel gioco. Lo comprerete una volta sola e vi divertirete per ...

The Outer Worlds : Chris Avellone lancia una frecciatina a Bethesda mentre commenta il gioco : The Outer Worlds è il nuovo titolo di Obsidian, e come saprete è stato presentato proprio in occasione dei The Game Awards 2018, la scorsa notte.Come viene anche mostrato nei trailer, sottolinea PCgamesn, tra gli sviluppatori del gioco vi sono i creatori dell'originale Fallout e di Fallout: New Vegas. Ebbene Chris Avellone è uno dei fondatori di Obsidian, e ha lavorato egli stesso come Senior Designer per New Vegas, per cui il suo tweet, nel ...

The Outer Worlds : 15 minuti di video gameplay per il nuovo spettacolare titolo Obsidian : The Outer Worlds ha sicuramente catalizzato su di sé l'attenzione durante i The Game Awards della scorsa notte, per cui se siete incuriositi da questo titolo dovete sapere che è stato pubblicato un interessante video gameplay.Come possiamo vedere infatti, riporta Gameinformer, il nuovo gioco di Obsidian si presenta come un action RPG dotato di narrazione in un mondo realizzato con grande attenzione al dettaglio.Nel filmato, disponibile qui di ...

