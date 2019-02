Spazio | nessun segnale da CubeSat MarCo | pionieri interplanetari

Migranti Sea Watch - Di Maio : «Convocare l’ambasciatore olandese» Salvini : «Nessuno Spazio in Italia» : I vicepremier sulla stessa linea: no allo sbarco sulle coste siciliane della nave da 7 giorni nel Mediterraneo con 47 Migranti

Sea Watch al largo di Siracusa a causa del maltempo. Salvini : «Nessuno Spazio in Italia» : Autorizzazione a gettare l'ancora al largo di Siracusa , ma «Nessuno spazio in Italia» per i 47 immigrati della Sea Watch . Lo ha precisato il ministro dell'Interno matteo...

Usa - una luce blu accende il cielo di New York : “Nessuna invasione aliena o minaccia dallo Spazio - è esplosa una centrale elettrica” : Il cielo di New York giovedì sera si è illuminato di blu, scatenando la curiosità degli abitanti della Grande Mela che sui social si sono interrogati su cosa stesse accadendo: un’ invasione aliena ? La spiegazione è decisamente più banale: c’è stata un’esplosione alla centrale elettrica locale. “Le luci che avete visto su tutta la città – ha spiegato il dipartimento di polizia su Twitter – provengono dall’esplosione ...

Ilary Blasi - una pausa dalla tv per “fare Spazio” a Barbara D’Urso? La sua agenzia smentisce. E lei torna sul “caso Corona” : “Nessun accordo - non mi presto a pagliacciate” : “Francesco all’inizio mi ha detto: ‘Quando ci sposiamo smetti di lavorare e ti dedichi alla famiglia’. L’ho guardato negli occhi e gli ho spiegato che avrei lavorato: forse c’era un pizzico di gelosia in quella richiesta. Ma ha capito che era una priorità e mi ha lasciato fare”, Ilary Blasi si racconta in un’intervista a Liberi Tutti, allegato del Corriere della sera. La carriera della conduttrice era iniziata molto presto: “In fondo ...