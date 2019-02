Savona verso la presidenza Consob tra dubbi e polemiche

Consob - Savona verso la presidenza Minenna segretario generale Accordo M5S-Lega : ROMA Litigano un po' su tutto, almeno così sembra, ma quando c'è da decidere nomine, l'intesa alla fine la trovano. Anche per la presidenza della Consob l'Accordo sembra a portata di mano. Il ministro ...

Paolo Savona verso la presidenza della Consob : Il governo sembra avviarsi a risolvere la questione della presidenza della Consob dopo l'impasse che si è creato attorno al nome dell'economista Marcello Minenna, su cui peserebbe un veto del ...

Il ministro Savona verso la Consob. Lui non smentisce : «Non so cosa accade alle mie spalle» : Spunta l'ipotesi Paolo Savona, per la presidenza della Consob. È questo il nome che fanno trapelare fonti governative contattate dopo che Luigi Di Maio ha annunciato «per la prossima settimana» lo ...

"Non so che cosa succede dietro alle mie spalle...". Savona verso la Consob? : Da qualche tempo si rincorrono delle voci, mai confermate, dell'insofferenza di Paolo Savona per il suo ruolo nel governo gialloverde. Prima candidato al Mef, poi spostato - per richiesta del Colle - al meno importante dicastero degli Affari Europei, l'economista potrebbe ora essere il candidato per la poltrona della Consob.Questo, almeno, è quantro trapela da fonti governative contattate dall'Agi. Luigi Di Maio ha annunciato che "per la ...

Trafficon in tilt da Viale degli Angeli verso via Savona : Un incidente si è verificato pochi minuti fa, nei pressi della rotonda che porta verso le piscine d Cuneo. Il sinistro non dovrebbe essere nulla di grave mail traffico è rimasto fortemente rallentato, ...