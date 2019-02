Il Trono di Spade 8 sarà più epico e cruento della battaglia dei Bastardi | Jon Snow è

Presto le riprese del prequel de Il Trono di Spade? Naomi Watts svela i primi dettagli : Quando inizieranno le riprese del prequel de Il Trono di Spade? A quanto pare si dovrà attendere ancora un bel po' di mesi. Dopo l'annuncio e i primi casting, la serie legata al franchise dello show fantasy comincia finalmente a prendere forma. Inutile dire che per ragioni di spoiler tutto tace dalla produzione, ma il Presidente HBO addetto alla programmazione, Casey Bloys, si è lasciato sfuggire qualcosa. Le riprese del prequel de Il Trono ...

Il Trono di Spade - Sophie Turner rivela : 'Non potevo lavarmi i capelli - è stato disgustoso' : È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in attesa dell'ottava stagione di Game of Thrones, l'ultima, e gli attori protagonisti della serie sono stati presi d'assalto dai giornalisti, tutti impegnati nella famelica ricerca di scoop e anticipazioni. L'attrice Sophie Turner, volto di Sansa Stark, ha di recente rilasciato a InStyle un'intervista ricca di indiscrezioni e curiosità, tutte riguardanti i suoi capelli. Proprio così: perché se ...

Harry Lloyd da Il Trono di Spade a Legion 3 - un ruolo chiave nell’ultima stagione per l’ex Viserys Targaryen : Da Il Trono di Spade a Legion 3: Harry Lloyd è entrato a far parte del cast della terza e ultima stagione della serie tratta dai fumetti Marvel. Dopo aver annunciato la fine dello show incentrato sul supereroe interpretato da Dan Stevens, FX ha comunicato nuovi dettagli sul capitolo conclusivo. Quale sarà il ruolo di Lloyd, l'ex Viserys Targaryen de Il Trono di Spade? Secondo i primi dettagli, Legion 3 concluderà la serie concepita come ...

Niente teaser de Il Trono di Spade 8 al Super Bowl? Il geniale scherzo di HBO divide i fan (video) : In molti aspettavano un teaser de Il Trono di Spade 8 al Super Bowl. Invece, il network HBO ha deciso di giocare un tiro mancino ai fan della serie. Nella notte, durante la messa in onda dell'evento sportivo, diverse aziende hanno pubblicizzato i loro prodotti servendosi di star e varie celebrità americane, e il canale non è rimasto a guardare. Il teaser de Il Trono di Spade 8 al Super Bowl, però, non c'è mai stato. Al contrario, la HBO ha ...

Lena Headey de Il Trono di Spade spoilera la fine di Cersei? In un video i dettagli sulla sua ultima scena : Lena Headey de Il Trono di Spade potrebbe aver spoilerato il finale della serie? Mentre i fan cercano di immaginare come culminerà lo scontro tra i protagonisti, l'attrice si è lasciata andare durante un'intervista con Variety, a cui ha raccontato il suo ultimo giorno di riprese sul set dello show HBO, forse svelando qualche particolare di troppo. Il noto magazine americano ha raggiunto il cast di Fighting with My Family, dove vi è anche ...

Maratone Vikings e Il Trono di Spade su Rai4 in attesa delle nuove stagioni : programmazione dal 28 gennaio : Tornano Vikings e Il Trono di Spade su Rai4 per un appuntamento preserale. In attesa dell'arrivo delle nuove stagioni, i fan delle due serie tv potranno rilassarsi con una super maratona che li accompagnerà a partire da lunedì 28 gennaio. La rete ha in programma un doppio appuntamento giornaliero con due dei prodotti più amati del piccolo schermo. Vikings, rinnovato per una sesta e ultima stagione, è tornato in onda quest'anno (ma su ...

Il Trono di Spade : "Un finale che vi spezzerà il cuore" parola di Kit Harington : Si contano le ore e i minuti in attesa del ritorno de Il Trono di Spade . La serie fantasy celebre in tutto il mondo, tornerà in tv con 8 nuovi episodi il prossimo 14 aprile, per raccontare il ...

Il Trono di Spade - cinque curiosità sulla serie tv di Benioff e Weiss : Il Trono di Spade, giunto alla settima stagione, riscuote un grande interesse tra il pubblico grazie alla minuziosa cura dei dettagli durante le scene, oltre alle ambientazioni di grande effetto. Risulta essere tra le serie tv più costose ma anche più apprezzate degli ultimi anni. A seguire 5 curiosità su Il Trono di Spade. ...Continua a leggere

Dubbi sulla durata degli episodi de Il Trono di Spade 8 - HBO non conferma la notizia : oppure è falsa? : Nella giornata di ieri, durante un incontro dei network della televisione francese sarebbe stata svelata la durata effettiva degli episodi de Il Trono di Spade 8. Première Magazine ha seguito l'evento, riportando nel dettaglio tutto il palinsesto delle nuove serie televisive che andranno in onda in Francia nei prossimi mesi. Tra queste ci sarebbe anche l'ottava e ultima stagione dello show fantasy, che debutterà il 15 aprile in contemporanea con ...

Sophie Turner de Il Trono di Spade senza filtri né segreti : a chi ha svelato il finale della serie? : Sophie Turner de Il Trono di Spade è incapace di mantenere un segreto. L'attrice ha candidamente ammesso di aver raccontato il finale della serie a una ristretta cerchia di persone, svelandone il motivo in un'intervista con W Magazine: “Sono tremenda a mantenere segreti. Non credo che le persone mi diranno più qualcosa perché ora sanno che non posso tenerli." La domanda successiva era piuttosto logica, ovvero come sia avvenuta la ...

Kit Harington narcisista - dal set de Il Trono di Spade 8 ha “rubato” qualcosa di curioso su Jon Snow : Rubare un souvenir dal set de Il Trono di Spade 8 è un modo per portare con sé una delle esperienze più belle della propria vita. Forse Kit Harington la pensava esattamente così quando ha deciso di portarsi a casa un curioso oggetto appartenente al suo personaggio, Jon Snow. Intervistato da Zoe Ball nel programma The Zoe Ball Breakfast Show, l'attore ha svelato di aver "rubato" qualcosa di veramente grande dal set de Il Trono di Spade 8 che ...

Finito Il Trono di Spade 8 dove vedremo le star di Westeros? : L’inizio della fine: è un’espressione adatta per Il Trono di Spade 8, la cui premiere fissata per il prossimo 14 aprile coincide anche con il primo dei sei episodi conclusivi dell’intera serie HBO. I fan di Game of Thrones possono trovare qualche consolazione sapendo che è già in lavorazione il prequel-spin-off scritto dallo stesso George R.R. Martin, di cui è appena stato svelato il cast. Anche per i fan ...

Il promo italiano de Il Trono di Spade 8 su Sky Atlantic annuncia la data di messa in onda (video) : Sky Atlantic ha diramato il promo italiano de Il Trono di Spade 8, il primissimo teaser rilasciato dal network HBO proprio qualche giorno fa. I personaggi di Sansa, Arya e Jon Snow accompagnano lo spettatore lungo la cripta di Grande Inverno, dove vengono mostrate le statue dei loro genitori, ma non solo. L'inquietante promo, identico all'originale americano, si conclude con l'annuncio della data di trasmissione in Italia. Sulla pagina ...

Ancora nessun trailer de Il Trono di Spade 8 : l’ottava stagione top secret come Twin Peaks? : Dopo mesi di attese, i fan sperano di poter vedere quanto prima possibile un trailer de Il Trono di Spade 8 che mostri effettivamente immagini inedite dell'ottava e ultima stagione. Finora il pubblico ha invece visto un piccolo teaser che presagisce il destino di Sansa, Arya e Jon Snow (con una strana teoria sull'assenza di Bran), ma non vi è nulla di nuovo. E poi c'è il promo della HBO che anticipa gli show in onda quest'anno sul canale, ed è ...